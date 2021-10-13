Dünya basınında bugün | Avrupa Birliği'nden Afganistan'a insani yardım için 1 milyar Euro

T24 Dış Haberler

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan konuşu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği, Afganistan için 1 milyar Euro insani yardım vaadinde bulundu. Britanya basını, Avrupa Birliği ile Britanya arasında Brexit sonrası Kuzey İrlanda protokolü krizine yer verirken Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimine altı ay kala Macron, inovasyon yatırım planını açıkladı.

13 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Afganistan'daki ihtiyaca karşılık vermek

Avrupa Birliği (AB), Afganistan konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde bu ülkedeki "büyük insani ve sosyo-ekonomik çöküşün önüne geçilmesi" için planladığı yardım paketinin ayrıntılarını açıkladı. Liderlerin video konferansla katıldığı zirvede konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Afganistan ve komşu ülkeler için 700 milyon Euro ek yardımda bulunacağını duyurdu. AB daha önce de acil insani yardımlar için 300 milyon Euro yardım vaadinde bulunmuştu. G20 zirvesinde açıklanan meblağ ile birlikte AB'nin Afganistan'a yönelik yardım vaadi 1 milyar Euro'ya yükseldi.

The Wall Street Journal | IMF, büyüme tahminini düşürdü; enflasyona karşı uyardı

IMF, Koronavirüs'ün Delta varyantına yönelik endişeler ve tedarik zinciri sorunlarının gölgesinde hazırlanan yeni raporda, 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,9’a çekti. IMF aynı zamanda düşük gelirli ülkelerin sınırlı aşı erişimini de vurguladı. IMF Başekonomisti Gita Gopinath “Genel olarak ekonomik büyümeye ilişkin riskler arttı ve politika dengesi daha karmaşık hale geldi. Ekonomik büyümede ülkeler arası tehlikeli ayrışma ciddi bir endişe kaynağı” açıklamasını yaptı. IMF'nin Türkiye büyüme tahmini 2021 için yüzde 9, 2022 için yüzde 3,3 oldu.

The Guardian | Avrupa Birliği, Britanya'ya Kuzey İrlanda konusunda zeytin dalı uzatacak

Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda'ya giren çok sayıda ürüne yönelik Brexit sonrası kontrollerinin kaldırılmasını önerecek. Brüksel'in önerisi kapsamında ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sinde gümrük kontrolleri kaldırılacak ve Kuzey İrlanda'ya giren et ve bitkilerin üzerindeki kontrollerin yarısından fazlası kaldırılacak. Fransa hükûmeti, AB'nin Brexit komisyonu temsilcisi Maros Setcovic'in adımına ilişkin endişeleri dillendirdi.

Le Monde | Macron, 2030 planlarını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız sanayisini ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini yeniden yapılandırmak için 30 milyar euroluk bir yatırım planı açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı ay kala Elysee Sarayı'nda girişimcilerle düzenlenen etkinlikte konuşan Macron, "İnovasyon ve sanayileşme savaşını eş zamanlı olarak yürütmek zorundayız. Daha fazla üreten bir ülkeye ihtiyacımız var" dedi.

Al Jazeera | Katar, Afganistan'daki insani krize karşısında Taliban'ı tanıma çağrısı yaptı

Katar Dışişleri Bakanı'nın özel temsilcisi Mutlak Al-Kahtani, Afganistan'da yaşanan sorunlar karşısında diğer ülkeler için Taliban'ı tanımanın bir "öncelik" olduğunu söyledi. Al-Kahtani, diğer ülkelerin Taliban'la daha çok ilişki kurması gerektiğini söylerken Taliban'ın da "sorumlu" yönetim olması ve kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygılı olması gerektiğini söyledi.