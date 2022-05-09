Dünya basınında bugün | Avrupa, başka bir savaşın gölgesinde 2. Dünya Savaşı'nı andı

T24 Dış Haberler

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin anıldığı günde hem Rusya hem de Ukrayna'nın Batılı müttefikleri duruşlarını sertleştireceği konusunda sinyaller verdi. Wall Street Journal, Ukrayna'nın Rusya'nın pazartesi günü kutlanacak Zafer Günü itibariyle saldırılarını artırabileceğine inandığını ve bu yönde hazırlıklar yaptığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya pazar günü daha önceden açıklanmayan bir ziyaret yaptı.

9 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | 2 milyondan fazla Britanyalı her gün yemek yemeyi karşılayamıyor

Britanya’da yapılan bir araştırma, geçen ay 2 milyondan fazla yetişkinin en az bir günü parasını karşılayamadıkları için yemek yemeden geçirdiklerini ortaya koydu. Hayat pahalılığına ilişkin yapılan kamuoyu yoklamasına göre, ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7.3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor. İşçi Parti'nin gölge kabinesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jonathan Ashworth, elde edilen bulguları 'yıkıcı' olarak tanımladı.

The Independent | Ukraynalı mülteciler incelenmemiş evlerde kalmak zorunda bırakıldı

Britanya’nın gönüllülerin evlerine Rusya’nın başlattığı savaştan kaçan Ukrayalı mültecileri kabul ettiği programına ilişkin sorunlar gündeme geliyor. Ukraynalı mültecilerin denetlemeyen ev sahipleriyle, uygun olmayan evlere yönlendirildiği tespit edildi. Mültecilerin Britanya’ya girişi öncesi haklarında yeterli araştırma da yapılmadığı belirtildi. Ülkeye gelen bazı aileler otel odalarında kalıp ödeme yapmak zorunda kalırken bazıları “evsiz” olarak kaydedildi.

New York Times | Rakipler, 2. Dünya Savaşı zaferini hatırlarken Ukrayna konusundaki duruşlarını sertleştiriyor

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin anıldığı günde hem Rusya hem de Ukrayna'nın Batılı müttefikleri duruşlarını sertleştireceği konusunda sinyaller verdi. Dünyanın en varlıklı 7 demokrasisinden oluşan G7, enerji için Moskova'ya bağımlılıklarına son vereceklerine ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmayacağına dair söz verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise bugün yapacağı Zafer Günü konuşmasında geri adım atmayacaklarına dair mesaj vermesi bekleniyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki bombardımanı hafta sonu boyunca devam etti.

Wall Street Journal | Ukrayna, Rusya'nın saldırılarını artırması olasılığına karşı hazırlanıyor

Wall Street Journal, Ukrayna'nın Rusya'nın pazartesi günü kutlanacak Zafer Günü itibariyle saldırılarını artırabileceğine inandığını ve bu yönde hazırlıklar yaptığını belirtti. Ukraynalı yetkililer, pazar günü Rusya'nın Luhansk'ın Kiev kontrolündeki bölümünde yaptığı hava saldırısında yaklaşık 60 köylünün sığındıkları okulda öldüğünü ifade etti. Ukrayna güçleri ise Harkov kentinin kuzey ve doğu bölgesinde Rus ordusunu geri itmeye çalıştı.

Öte yandan ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

eKathimerini | Yunanistan Başbakanı, ABD'ye yoğun bir gündemle gidecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gelecek pazartesi ABD'ye gidecek. 16 Mayıs'ta başlayacak ziyarette Miçotakis'in ana gündem maddelerinin Ukrayna'daki savaş ve enerji üzerindeki etkisi olması bekleniyor.

Yunanistan'ın en çok satan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce yayını da, Miçotakis'in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin Yunan adaları üzerinde yaptığı uçuşları da gündeme getirmesinin beklendiğini bildirdi. Muhabir Vassilis Nedos, Miçotakis'in bu konunun ana gündem maddelerini gölgelememesini istediğini ifade etti.

Miçotakis ile birlikte ABD'ye bakanlar ve diğer hükümet yetkililerinden oluşan geniş bir delegasyon gidecek. Ziyaretin en dikkat çekici noktalarından biri ise Miçotakis'in Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti ile 17 Mayıs'ta Kongre'de yapacağı konuşma olacak.

Nedos'a göre Miçotakis'in Kongre'de yapacağı konuşmada Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebini gündeme getirmesi ve Ankara'nın elindeki F-16'ları "Yunanistan'a karşı agresif bir duruş sergilemek için kullandığını" söylemesi bekleniyor. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satabilmesi için Kongre'nin onayı gerekiyor.

Moscow Times | ABD First Lady'si, Ukrayna'ya daha önceden açıklanmayan bir ziyaret gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya pazar günü daha önceden açıklanmayan bir ziyaret yaptı.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte aralarında çocuklar da bulunan sivillerin sığındığı Ujgorod'daki bir okulu ziyaret etti.

Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Buraya Anneler Günü'nde gelmek istedim. Bu savaşın ne kadar korkunç olduğunu; durması gerektiğini ve ABD'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu göstermenin önemli olduğunu düşündüm" dedi.

ABD'li bir yetkili, Zelenska'nın da 24 Şubat'ta Rusya işgali başladıktan sonra ilk kez toplum önüne çıktığını belirtti.

Biden'ın ziyaretini Anneler Günü'nde yapmasının sembolik olarak çok önemli olduğunu belirten Zelenska, "First Lady'ye bu cesur hareketi için teşekkür ediyoruz" dedi. Zelenska, "Çünkü bir First Lady'nin askeri hamlelerin günlük olarak sürdüğü ve sirenlerin çaldığı bir savaş sırasında gelmesinin ne tür bir cesaret gerektirdiğini biliyoruz" diye konuştu.

Le Monde | Ukrayna savaşı: Dünyanın tahıl ambarına tehdit

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş dünyanın tarım piyasasında son 10 yıldır kritik bir role sahip Rusya ve Ukrayna’nın tahıl aktivitelerini durdurdu. Güçlü üretim tesislerini paramize eden bu krizin dünya gıda sistemine bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor. Le Monde’a konuşan bir çiftçi “Putin’in başlattığı tüm dünyaya karşı bir savaş ve gıda, tehdit altında” dedi.

Al Jazeera | Batı Şeria’da güvenlik sınırını geçmeye çalışan bir Filistinli vurularak öldürüldü

İsrailli askerler, Batı Şeria üzerinden bir güvenlik sınırından İsrail’e girmeye çalıştığını belirttileri bir Fillistinliyi vurarak öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, Mahmud Eram adındaki adamın öldürüldüğünü doğruladı. İsrail polisi aynı zamanda dün Tel Aviv yakınında üç kişinin bıçaklandığı saldırıyla ilgili iki Filistinlinin tutuklandığını açıkladı.