Dünya basınında bugün | Avam Kamarası, Theresa May'in Brexit anlaşmasını oylayacak

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Hakan Aksay & Melis Karaca

İngiltere'de Avam Kamarası bugün Therese May'in Brexit anlaşmasını oylayacak. İngiliz basınının gündeminde oylama ile ilgili son gelişmeler var. ABD'de ise hükümet kapanması 25. gününde. WP, Trump'ın partisinden gelen "hükümet kapanması konusunda taviz verilmesi" taleplerini reddettiğini belirtti. Komsomolskaya Pravda ise manşetine "Köylüler ve Moskovalılar artık farklı halklar mıdır?" başlıklı bir makale taşıdı.

The Guardian | May Brexit oylamasında büyük hezimetle karşı karşıya

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sunacağı Brexit anlaşması bugün Avam Kamarası'nda oylanacak. May'in Brexit anlaşmasınının oylamada reddedileceği öngörülüyor. The Guardian'ın haberine göre May'in Avam Kamarası'nda büyük bir mağlubiyet alması durumunda İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May'in başbakanlığı için bir güvensizlik oylaması başlatacak.

The Telegraph | Müttefiki kalmadı, zamanı kalmadı

The Daily Telegraph'in İngiltere kabine üyelerinden aktardığına göre May, Brexit oylamasını büyük bir farkla kaybederse görevinden istifa etmek zorunda kalacak.

New York Times | Yemin töreni için rekor seviyede para harcandı

New York Times'ın haberine göre Donald Trump'ın 2016'da yapılan başkanlık yemin töreni için özel donörlerden 107 milyon dolar toplandı, bu Obama ve George W. Bush'un topladığı miktarın iki katı. Habere göre 20 yardımcıya yapılan makyaj için 10 bin dolar harcandı. NYT bu harcamanın nedenini Trump'ın görevine gösterişli bir başlangıç yapmak istemesi olarak değerlendirdi.

The Washington Post | Başkan hükümet kapanması konusunda taviz vermiyor

ABD'nin modern tarihinin en uzun hükümet kapanması 25. gününe girdi. WP'nin haberine göre Donald Trump, kendi partisinden gelen hükümet kapanması için taviz verme çağrılarını reddetti.

Wall Street Journal | Trump'ın başsavcı adayı Senato'ya özel konseyin soruştumasını bitirmesine izin vereceğini söyleyecek

WSJ'nin haberine göre Başsavcı adayı William Barr, bugün Senato'ya "Mueller'in Trump hakkında yaptığı Rusya soruşturmasının devam etmesinin" çok önemli olduğunu söyleyecek.

Komsomolskaya Pravda | Köylüler ve Moskovalılar artık farklı halklar mıdır?

Rusya’da kentler ve köylerdeki hayatın birbirinden çok farklı hale geldiğini, köylerin yollarının bazen kardan kapandığını, doğal ortamı ve fiziksel emeği ile bambaşka bir dünya olduğunu yazan Komsomolskaya Pravda gazetesi, kentlerin ise “Moskova tipi” bir konfor alanı olduğunu vurguluyor. Gazeteye göre ülkede son dönemde yok olan köylerin sayısı 20 bini buldu.

Frankfurter Allgemeine | Bürksel çaresiz

Frankfurter Allgemeine'nin haberine göre Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Konsey Başkanı Donald Tusk, Theresa May'in Avam Kamarası'nda yenilgiye uğramasını engellemenin bir yolunu arıyor. Habere göre oylanacak olan Brexit anlaşmasına alternatif olarak tutarlı bir B planı mevcut değil.

Le Monde | Macron 5 yıllık dönemini canlandırmayı deniyor

Le Monde'un haberine göre Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelek eylemlerinin yarattığı krize ulusal bir çözüm bulma amacıyla, 13 Ocak’ta bir açık mektup yayınladı. Macron mektupta cumhurbaşkanlığı süresinin devamı için yeni bir sosyal sözleşme önerisinde bulunuyor. ISF reformlarının ön planda olduğu çeşitli konuların ulusal bir düzeyde tartışılacağı söyleniyor.

Al Arabiya | Suudi Veliath Prensi ve Pompeo, Yemen'de şiddetin azalması gerektiği konusunda fikir birliğinde

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo bir görüşme gerçekleştirdi. Al Arabiya'nın haberine göre ikisi de "Yemen'de şiddetin azalması gerektiği" konusunda görüş belirtti.