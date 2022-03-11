Dünya basınında bugün | Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanları ilk kez masaya oturdu; ateşkes anlaşmasına varılamadı

T24 Dış Haberler

Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları, 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırısından bu yana perşembe günü ilk kez perşembe günü Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahibi olarak masada bulunduğu toplantıda ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılamadı. The Guardian, Rusya’nın Ukrayna işgalini takip ederken saldırıların birkaç gündür sürdüğü, kuşatma altındaki Mariupol şehrinden izlenimleri aktardı. Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rus iş insanlarına yaptırım uygulayan Britanya, Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi Roman Abramovich’i de listeye aldı.

10 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sürekli saldırı altındaki şehirde “Orta Çağ koşulları”

The Guardian, Rusya’nın Ukrayna işgalini takip ederken saldırıların birkaç gündür sürdüğü, kuşatma altındaki Mariupol şehrinden izlenimleri aktardı. Şehirde bombardımanın dokuz gündür devam etti belirtilirken, kuşatma altındaki Mariupol’da su, elektrik sıkıntıları yaşanıyor.

The Independent | Yaptırımlar Chelsea’nin sahibi Abramovich’i de vurdu

Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rus iş insanlarına yaptırım uygulayan Britanya, Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi Roman Abramovich’i de listeye aldı. Abramovich geçen hafta satış kararı alsa da yaptırımlarla kulübün satışı da askıya alındı. Açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri" bilgisi verildi.

New York Times | Ateşkes müzakereleri başarısız olurken yıkım yaygınlaşıyor

Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları, 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırısından bu yana perşembe günü ilk kez perşembe günü Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahibi olarak masada bulunduğu toplantıda ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılamadı. New York Times, bu sırada Rus saldırılarının sürdüğünü ve özellikle Mariupol gibi şehirlerde yıkımın devam ettiğini belirtti. Rus ordusu, başkent Kiev'i kuşatma girişimlerini de sürdürüyor.

The Washington Post | Onlarca yıl boyunca hayatlarını Ukrayna'da inşa ettikten sonra Yahudiler bir kez daha ülkeden ayrılıyor

On binlerce Yahudi, 2. Dünya Savaşı sonrasında Ukrayna'ya yerleşmiş, Nazi Almanyası'nın soykırımının yaralarını burada sarmaya çalışmış ve Sovyet baskısıyla mücadele etmişti. Ukrayna'ya "ev" diyen Yahudiler ülkede sinagoglar, toplum merkezleri ve okullar kurmuştu. Yardım kurumları, şimdi ise 200 bin kadar Yahudinin Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiğini tahmin ediyor.

Moscow Times | BM Güvenlik Konseyi, cuma günü Moskova'nın talebiyle biyolojik silahlar konusunda toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da biyolojik silahlar üretildiği iddiaları üzerine konuşmak üzere Moskova'nın talebiyle cuma günü acil toplanacak.

Toplantının TSİ 19.00'da başlaması planlanıyor.

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılar düzenleyen Rusya, perşembe günü ABD'nin Kiev'in biyolojik silahlar geliştirmesi için fon sağladığını iddia etti.

Washington ve Kiev iddiaları reddetti. ABD, bu açıklamaların Rusya'nın Ukrayna'da biyolojik silah kullanıp suçu Ukrayna'ya yıkmaya çalışabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Rusya'nın Suriye'de biyolojik silahlar kullandığı iddia edilmişti.

Le Monde | Putin’in sisteminin kalbindeki oligarklar

Le Monde gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çevresinde bulunan milyarderlere Avrupa Birliği ve ABD’de uygulanan yaptırımların ışığında bir özel seri hazırladı. Söz konusu oligarkların etki unsuru olduğu, Kırım’ın ilhakının mimarlarından ya da gücün finansman sağlayıcıları olduğun belirtildi. Rus oligarkların özellikle Britanya, Yunanistan ve Kıbrıs’ta iyi koşullarda yerleşebildiği belirtildi.

Al Jazeera | ABD, Katar’ı resmi olarak “NATO üyesi olmayan önemli müttefik” belirledi

ABD Başkanı Joe Biden, Körfez ülkesi Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmasına yönelik kararı imzaladı. Biden, Katar Emiri'ne son görüşmesinde bu yönde bir söz vermişti. Biden, Kolombiya'ya da aynı statünün verileceğini açıkladı. ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 19 ülke bulunuyor.