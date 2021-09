Dünya basınında bugün | "Amazon Yağmur Ormanları artık absorbe edebildiğinden daha fazla karbondioksit salıyor!"

T24 Dış Haberler

The New York Times gazetesi, Koronavirüs'ün Delta varyantının yayılmaya başlamasıyla aşılama oranının düşük olduğu bölgelerin salgında yeniden etkilenmeye başladığını aktardı. Fransa'da da Le Monde gazetesi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Delta varyantına karşı Koronavirüs aşısının yaygınlanmasına yönelik daha sıkı tedbirler aldığını belirtti. The Guardian gazetesi, Amazon Yağmur Ormanları'nın artık absorbe edebildiğinden daha fazla karbondioksit saldığına ilişkin bir araştırmaya yer verdi.

15 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | Delta varyantı iki Amerika arasındaki uçurumu büyütüyor

New York Times, ABD Koronavirüs pandemisinin zayıflamaya başlaması halkta mutluluk yaratsa da Delta varyantı ile ilgili endişelerin giderek büyüdüğünü ifade etti. Gazete, aşılanma oranlarının düşük olduğu Arkansas, Missouri, Texas ve Nevada gibi eyaletlerde vaka sayılarının her gün istikrarlı olarak tırmanmaya başladığına dikkat çekti. Haberde aşılanma oranlarının yüksek olduğu eyaletlerle düşük kalan eyaletlerin iki farklı süreçten geçeceği ifade edildi.

The Washington Post | Aşırı doz ölümleri 2020'de artış gösterdi

ABD'de açıklanan verilere göre 2020'de 93 binden fazla insan uyuşturucudan aşırı doz olup hayatını kaybetti. Aşırı doz ölümlerinde 2019 yılına kıyasla yüzde 30 artış yaşandığı gözlendi. Ölümlerin artışında pandeminin ve sentetik opioid fentanilin rol oynadığına inanılıyor.

The Guardian | Amazon Yağmur Ormanları artık absorbe edebildiğinden daha fazla karbondioksit salıyor!

Bilim insanları, Amazon Yağmur Ormanları’nın an itibariyle absorbe edebildiğinden daha fazla karbondioksit salınımı yaptığını tespit etti. Yapılan bir araştırmaya göre, emisyon miktarı yılda bir milyar ton karbondioksite ulaştı. Araştırmacılar, Amazon’un bugüne kadar emisyonları emerek iklim krizini yönetebildiğini ancak artık krizin hızlanmasına neden olduğunu söyledi. Amazon’da karbon emisyonunun çoğunun yangınlardan kaynaklandığı bilinirken yangın olmasa bile aşırı sıcaklar ve kuraklığın da Amazon’u bir karbondioksit kaynağına dönüştürdüğü belirtildi.

The Independent | Yiyeceklere karbon ayak izi adımı

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Unilever, bu yılın sonunda yiyeceklerin üzerinde karbon ayak izini gösteren işaretler yerleştirmeyi planlıyor. Unilever, 30 bin ürünün altı ay içinde hesaplanacağını ve 2021 sonunda yeni ambalajları olacağını açıkladı. Unilever’in adımı, bu ürünlerin çevreye etkisini anlamak açısından büyük bir ilerleme olarak nitelendirildi.

Le Monde | Aşılama: Macron, sert yolu seçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da sağlık çalışanları için Covid-19 aşısının zorunlu olduğunu açıkladı. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Fransa’da ağustos ayından itibaren kafe, bar, restoran gibi mekânlara girerken de aşı kontrolü yapılacak. Macron’un bu adımı, dünya genelinde etkili olan Delta varyantına karşı yeni bir dalgayı önlemek için sert bir karar olarak nitelendirildi. Sağlık krizi, Macron’un tartışmalı emeklilik reformu gündemini ertelemesine neden oldu.

Al Jazeera | DSÖ: Orta Doğu’da Koronavirüs vakalarında “felaket artış” riski

Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu ülkelerinde düşük aşılama oranları ve Delta varyantı nedeniyle ağır bir Koronavirüs dalgası yaşanabileceğine ilişkin uyarıda bulundu. DSÖ, bir süredir azalan vakaların Libya, İran, Irak ve Tunus’ta keskin artışlara döndüğünü söyledi. Müslüman ülkelerde Kurban Bayramı sürecinde oluşacak hareketliliğin de vakaların artışında önemli bir payı olabileceği belirtildi.

Moscow Times | Rusya, iki gün üst üste en yüksek Covid kaynaklı ölüm rekoru gördü

Rusya'da çarşamba günü, ülkenin Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana en yüksek Covid kaynaklı ölüm kaydettiği gün oldu. Delta varyantıyla mücadele eden ülkede 23 bin 827 yeni vaka ve 786 ölüm yaşandı. Rusya, salı günü kayıtlara geçen 780 ölümlük rekoru kırmış oldu.