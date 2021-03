Dünya basınında bugün | Altın Küre'de en iyi yönetmen kategorisinde 3 kadın aday

T24 Dış Haberler

Golden Globe ödüllerinin tarihinde ilk defa en iyi kadın yönetmen ödülüne üç kadın aday gösterildi. İngiltere’nin baş tıbbi danışmanı Chris Witty, Britanya’da Koronavirüs salgınında bir dalganın daha pik noktasının aşıldığını söyledi. Cumhuriyetçi Parti, kendi çatısı altında iki uç noktadaki duruşu temsil eden iki Kongre üyesine yönelik tartışmalardan sonra ikisine de ceza vermeme kararı aldı.

The Guardian | Kadın tarih: Üç kadın, Golden Globe ödüllerinin en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterildi

Golden Globe ödüllerinin bu yıl en iyi film yönetmeni ödüllerine aday gösterilen üç kadın Nomadland yönetmeni Chloe Zhao, "Promising Young Woman" yönetmeni Emerald Fennel ve "One Night in Miami" yönetmeni Regina King oldu. Üç kadın dışında bu yıl en iyi yönetmen kategorisinin adayları Mank filmiyle David Fincher, The Trial of the Chicago 7 ile Aaron Sorkin oldu. Golden Globe ödüllerinin tarihinde ilk defa en iyi kadın yönetmen ödülüne üç kadın aday gösterildi.

The Independent | “Britanya Koronavirüste son dalganın pikini de aştı”

İngiltere’nin baş tıbbi danışmanı Chris Witty, Britanya’da Koronavirüs salgınında bir dalganın daha pik noktasının aşıldığını söyledi. Britanya genelinde 10 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapılsa da Witty, kısıtlamaların kaldırılmasının vaka artışını yeniden hızlandıracağını söyledi. Britanya şu anda dünya genelinde Koronavirüs aşılama sürecinin en hızlı ilerlediği ülkelerden biri oldu.

New York Times | McCarthy Greene'e karşı hamle yapmayı reddetti; Cheney görevini korudu

The Washington Post | McCarthy'den birleşmiş Cumhuriyetçi Parti için hamle

Cumhuriyetçi Parti, kendi çatısı altında iki uç noktadaki duruşu temsil eden iki Kongre üyesine yönelik tartışmalardan sonra ikisine de ceza vermeme kararı aldı.

Temsilciler Meclisi'ndeki en yüksek rütbeli üçüncü Cumhuriyetçi olan Liz Cheney, aşırı sağcı kanattan gelen saldırıyı rahatça püskürtmeyi başararak liderlik görevini korudu. Cheney, azil soruşturmasında Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanacağını söyledikten sonra partideki Trump yanlıları Cheney'ye karşı cephe almıştı.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, aşırıcı görüşleriyle sık sık gündeme gelen Marjorie Taylor Greene'i eleştirse de yaptırım uygulamama kararı aldı.

McCarthy, Cheney için yapılan kapalı oylamadan önce konuyla ilgili konuşarak, "Bu durum bir örnek. Cumhuriyetçi Parti çok büyük bir çadır. Girmek isteyen herkes davetlidir" dedi.

"Aile münazarası" diye hitap edilen maraton görüşmelerde Trump yanlısı Kongre üyeleri Cheney'ye yüklendi. Greene ise söylediği bazı şeyler için özür dilediği konuşmasının sonunda alkışlandı.

New York Times aynı zamanda Kongre baskınında hayatını kaybeden polis memuru için dün Kapitol Binası'nda yapılan törenden fotoğrafları internet sitesinin manşetine taşıdı.

Moscow Times | Fikir ayrılıkları artarken ABD, Rusya ile olan New Start nükleer anlaşmasını uzattı

ABD'de Joe Biden yönetimi, ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ın (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) 5 yıl uzatılmasını onayladı.

Washington, anlaşmanın uzatılmasının yeni bir silahlanma yarışını önleyeceğini umduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın bitmesine bir gün kala üst sınır olarak belirlenen süreyi kullanma kararı alarak New START'ı 5 yıl uzattıklarını bildirdi.

Blinken, "Başkan Biden, silah kontrolünde ABD'ye liderliğini geri kazanarak ülkeyi nükleer tehditlerden koruyacağına dair söz verdi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cuma günü anlaşmayı uzatmayı teklif eden tasarıya imzasını atmıştı.

New START, 5 Şubat 2026'ya kadar geçerli olacak.

Anlaşma ABD ile Rusya'nın konumlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağı sayısını sınırlandırıyor.

Moscow Times, bu anlaşmayı uzatma kararının Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması sebebiyle Moskova-Washington hattında ilişkiler gergin seyrederken alındığına dikkat çekti.

Le Figaro | Koronavirüs aşısı: Avrupa nasıl aşıdan uzaklaştı?

27 Avrupa Birliği üyesi ülkede Koronavirüs aşılama süreçlerinin yavaş ilerlediğine dair endişeler yaşanıyor. Ülkeler tedarik sıkıntısı nedeniyle aşılama programlarını yavaşlatmak orunda kalırken Avrupa Komisyonu üzerinde baskı oluştu. AB’den onay alan Pfizer, üretimi hızlandırmak için tedariği yavaşlatırken Mart sonuna kadar 100 milyon doz tedarik beklenen AstraZeneca’nın da yalnızca dörtte birinin alınabileceği anlaşıldı.

Al Jazeera | İran’ın Sputnik V aşısı kararı tartışmalara neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif geçen hafta İran’da Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının onay aldığını açıkladı. Rusya’dan aşı alma kararı İran’da tartışmalara nede oldu. Kamuoyu ve sağlık yetkilileri, Sputnik V’nin henüz Dünya Sağlık Örgütü ya da Avrupa İlaç Kurumu'ndan kullanım onayı almadığını hatırlattı. Yetkililerin Sputnik V aşısına dair soru işaretleri hükûmet yetkilileri tarafnıdan tepki gördü. Hükûmet, onaylanan aşılara dair güvensizlik yaratanların “ihanet ettiğini” savundu.