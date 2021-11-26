Dünya basınında bugün | Afganlar, Taliban'a karşı çıkarak kızlara eğitim veriyor

T24 Dış Haberler

Güney Afrika'da bilim insanları 'endişe verici' yeni bir Koronavirüs varyantı tespit etti. B.1.1.529 varyantı yeni seyahat kısıtlamalarını tetikledi. Taliban kontrolündeki Afganistan'da insanlar, evlerinde kız çocukları için derslikler oluşturmaya başladı. Rusya'nın Sibirya'daki topraklarında bulunan Kemerovo bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında 50'den fazla madenci hayatını kaybetti.

26 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Yeni varyant endişe yaratıyor; Britanya altı ülkeyi kırmızı listeye aldı

Britanya, bilim insanlarının “endişe verici” olarak belirlediği yeni varyantın tespit edildiği altı ülkeyi kırmızı listeye aldı. Güney Afrika’da Britanya’ya uçuşlar durdurulacak. B.1.1.529 isimli varyantın daha bulaşıcı olmasından ve aşıyla sağlanan bağışıklığı yok etmesinden endişe ediliyor. Güney Afrika ve varyantın tespit edildiği ülkelerden Britanya’ya girenler takip edilecek ve test yapılacak.

The Independent | Hükûmet, Britanya’ya güvenli yol planlarını reddetti

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Avrupa kıtasından ülkeye ulaşmaya çalışan sığınmacıların geçebileceği güvenli yolların oluşturulması teklifini reddetti. Bu hafta Manş Denizi’nden geçen bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti. Fransa ve Britanya, tehlikeli geçişi ve sığınmacı krizini önlemek için çalışıyor.

New York Times | Güney Afrika'da yeni bir varyant tespit edilmesi uluslararası seyahatlerde yeni kısıtlamaları tetikledi

Güney Afrika'da bilim insanları 'endişe verici' yeni bir Koronavirüs varyantı tespit etti. B1.1.529 varyantı şu ana kadar 22 kişide tespit edildi. Britanya; Güney Afrika ve 5 komşu ülkesine seyahat yasağı ilan etti. Birkaç saat sonra İsrail ve Singapur da aynı ülkeler ile Mozambik' seyahat yasağı getirdi. Bilim insanları B.1.1.529'un daha bulaşıcı ve aşılıları enfekte etmekte daha başarılı olabileceğinden endişeleniyor.

Wall Street Journal | Afganlar Taliban'a karşı çıkarak kızlara eğitim veriyor

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra kız çocuklarının 6. sınıftan sonra okula gitmesine izin verilmemişti. Ülkenin çoğu bölgesinde okullar kızlar için hala açılmadı. WSJ, bazı Afganların evlerinde kız çocuklarına derslikler açıp ders vermeye başladığını aktardı.

Moscow Times | Sibirya'da kömür madeni kazasında 50'den fazla insanın öldüğü belirtildi

Rusya'nın Sibirya'daki topraklarında bulunan Kemerovo bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında 50'den fazla madenci hayatını kaybetti. Vali Sergey Tsivilev'in açıklamasına göre Listvyaznaya madeninde yangının çıktığı anda içeride 285 madenci bulunuyordu. Interfax'ın ismi paylaşılmayan kaynaklardan paylaştığına göre yangın, yerin 250 metre altındaki bir havalandırma şaftında meydana gelen patlama sebebiyle başladı.

Le Monde | Manş Denizi’nde 27 ölü: Sığınmacı krizinde yeni bir trajedi Manş Denizi üzerinden Fransa’dan Britanya’ya geçmeye çalışan 7’si kadın, 3’ü çocuk 27 kişi yaşamını yitirdi. Fransa ve Britanya arasında tartışılan sığınmacı krizi karşısında sivil toplum kuruluşları, hükûmetlerin iki yüzlülüğüne tepki göstererek, sığınmacılar için güvenli rotalar oluşturulmasını talep etti.