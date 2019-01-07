Dünya basınında bugün | ABD'nin gündeminde Bolton'ın Suriye ile ilgili açıklamaları var

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD basınının gündeminde Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın açıklamaları vardı. Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD, Suriye'den asker çekmeyecek" dedi.

The Guardian, ünlü oyuncu De Niro ile röportaj yaptı. De Niro, Trump'ı çok sert bir dille eleştirdi.

Moscow Times manşetine İran donanması komutanından gelen "Rusya ile tatbikat" açıklamasını taşıdı. İran ve Rusya Suriye iç savaşında yakınlaşmıştı.

The Guardian | De Niro'dan Trump'a: O bir ırkçı, soytarı, dolandırıcı ve hileci

Ünlü oyuncu Robert De Niro, The Guardian gazetesine verdiği röportajda ABD Başkanını çok sert bir dille eleştirdi. De Niro , Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan bir başkan olduğunu söyledi.

TIKLAYIN- Robert De Niro: Trump gerçek bir ırkçı, beyazların üstünlüğünü savunuyor

Financial Times | ABD ve Çin yeni görüşmeler başladıktan sonra ticaret savaşını bitirmek için baskı altında

FT'nin haberine göre ABD ve Çin tekrar başlatılan karşılıklı ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydetti. İki tarafın birbirine uyguladığı ek gümrük verilerinin kaldırılabileceği belirtildi.

New York Times | Bolton ABD'nin Suriye'den çekilmesi için şartlar olduğunu belirtti, çekilmenin aylar veya yıllar sonra olabileceğini sinyalini verdi

NYT Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını ilk sayfasına taşıdı. Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD, Suriye'den asker çekmeyecek. Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye Suriye'de operasyon yapmasın" dedi.

The Washington Post | Trump ve Bolton Suriye konusunda çelişti

WP, Bolton'ın dün yaptığı açıklamaların Trump'ın daha önce belirttikleriyle çeliştiğini belirtti.

Wall Street Journal | Bolton Suriye'den çekilmenin koşullu olduğunu belirtti

Moscow Times | İran, Rusya ile birlikte Hazar Denizi'nde tatbikatlar yapmayı planladığını belirtti

Moscow Times'ın haberine göre İran donanmasının komutanı Rusya ve İran'ın Hazar Denizi'nde beraber tatbikatlar yapacağını belirtti. Habere göre iki donanma taktiksel, arama-kurtarma ve korsanlığa karşı savunma tatbikatları yapacak.

Die Welt | Salvini'ye karşı isyan

Die Welt'in haberine göre İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye göçü zorlaştırmak için yaptığı girişimler yüzünden tepkiler büyüyor. Habere göre yeni iç güvenlik yasası, ya da bazılarının kullandığı adıyla "Salvini yasası", "insanlık dışı" ve "anayasaya aykırı" gibi yorumlar aldı. Birçok siyasetçi yasaya karşı harekete geçti.

Al Arabiya | Beşir'den istifasını bekleyenlere: 2020 seçimlerine hazırlanın

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir hükümetinin usule uygun bir şekilde seçildiğini belirtti. Sudan'da hükümet karşıtı protestolar yapılıyor.