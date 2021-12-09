Dünya basınında bugün | "ABD ve İsrail'in kötü durum senaryosu"

T24 Dış Haberler

Britanya’da Koronavirüs’ün Omicron varyantı vakaları 10 bine çıkarken uzmanlar bu sayının ay sonunda bir milyona ulaşabileceğini söylüyor. ABD Senatosu'nda iki Demokratın desteğiyle Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın aşı ve test zorunluluklarını kaldırmayı hedefleyen bir tasarı geçirdi. Avrupa Birliği ülkeleri de Covid-19’a karşı aşı zorunluluğunu tartışıyor. Üst düzey bir ABD yetkilisi, İran’la nükleer görüşmelerde diplomasinin başarısız olması durumuna karşı ABD ve İsrail savunma yetkililerinin bir en kötü durum senaryosuna ilişkin görüşeceğini açıkladı.

9 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, Covid salgınınla mücadelede B planına geçti

Britanya’da Koronavirüs’ün Omicron varyantı vakaları 10 bine çıkarken uzmanlar bu sayının ay sonunda bir milyona ulaşabileceğini söylüyor. Günlük hastane başvurularının 2 bine çıkabileceğine ilişkin uyarıların ardından Başbakan Boris Johnson, salgınla mücadele önlemlerinde B planına geçildiğini duyurdu. Kalabalık etkinliklere gitmek isteyenler aşı sertifikalarını göstermeye başlayacak. Mümkün olan iş yerleri evden çalışma düzenine geri dönecek.

The Independent | Noel partisi skandalı: Şaka videosu çeken eski basın sekreteri istifa etti

Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin (10 Numara) geçen yıl Covid kısıtlamaları sırasında bir Noel partisi verdiğine ilişkin iddialar sürüyor. Başbakan Boris Johnson ve danışmanları parti verildiğini yalanlarken, 22 Aralık 2020’de çekildiği bilinen ve Başbakan’ın eski basın sekreteri Allegra Stratton’un çektiği şaka videosu tepki çekti. Videoda Covid kısıtlamalarını hafife aldığı için özür dileyen Stratton, görevinden istifa etti.

New York Times | 200 milyondan fazla Amerikalı tam aşılı

ABD'de Omicron varyantının yarattığı tehdit, aşılanmayı hızlandırdı. Ülkede toplamda 200 milyondan fazla ABD'li iki doz aşı oldu. Bu nüfusun yüzde 60'ından fazlasına tekabül ediyor. NYT, bu oranlara rağmen ABD'nin aşılanma oranlarında Singapur ve Portekiz gibi gelişmiş ülkelerin yanı sıra Kamboçya gibi gelişmekte olan ülkelerin de gerisinde olduğuna dikkat çekti.

The Washington Post | Senato, Biden yönetiminin aşı ve test politikasını geri çevirmek için oy kullandı

ABD Senatosu'nda iki Demokratın desteğiyle Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın aşı ve test zorunluluklarını kaldırmayı hedefleyen bir tasarı geçirdi. Tasarının Temsilciler Meclisi'ni geçmesi beklenmiyor, geçse bile Biden tarafından veto edilmesine kesi gözüyle bakılıyor. Cumhuriyetçilerin hamlesi bu sebeple bu oranda sembolik olarak nitelendiriliyor.

Le Monde | Avrupa’nın aşı zorunluluğu tartışması

Avrupa Birliği ülkeleri Covid-19’a karşı aşı zorunluluğunu tartışıyor. Hollanda, Yunanistan ve Polonya aşı zorunluluğunu yürürlüğe sokarken İtalya, aşısızların çok sayıda etkinlikte yer almasını engelleyen bir strateji izledi. Fransa’da da Covid’e karşı atılacak adımlar tartışılırken psikolog Jocelyn Raude, aşı zorunluluğunun etkisiz bir çözüm olacağını söyledi.

Al Jazeera | ABD ve İsrail, İran’la ilgili kötü durum senaryosuna hazırlanıyor

Üst düzey bir ABD yetkilisi, İran’la nükleer görüşmelerde diplomasinin başarısız olması durumuna karşı ABD ve İsrail savunma yetkililerinin bir en kötü durum senaryosuna ilişkin görüşeceğini açıkladı. Yetkilinin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Pentagon liderleri ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşecek. İran, nükleer silah arayışında olduğunu reddederken nükleer teknolojisini geliştirme sebebinin barışçıl gerekçelerle olduğunu belirtiyor.