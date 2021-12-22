Dünya basınında bugün | ABD ve Britanya, kapanmaya karşı mesafeli; uzmanlar ise daha sert önlemler gerektiğini söylüyor

T24 Dış Haberler

Britanya’da Omicron varyantı nedeniyle Koronavirüs vakaları hızla artarken Başbakan Boris Johnson, Noel’e kadar sosyalleşmeye ilişkin bir kısıtlama getirilmeyeceği açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden da Omicron'a karşı kapanma kararı almayacaklarını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ile Moskova arasındaki gerilim Ukrayna gündemi sebebiyle yüksekken "tehditkar" olarak nitelendirdikleri hamleler nedeniyle "askeri-teknik reaksiyon" gösterebileceklerini belirtti.

22 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Dubai Şeyhi boşandığı eşine 500 milyon pound tazminat ödeyecek

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum, eski karısına ve çocuklarına bir İngiliz mahkemesi tarafından belirlenen en yüksek boşanma tazminatı olduğu düşünülen yaklaşık 500 milyon pound ödeyecek. Paranın yaklaşık yarısı eski eşi için yarısı da çocukların bakım ve güvenliğini karşılamak için ayrılacak. Dubai Emirliği'nin 72 yaşındaki hükümdarı Muhammed, 13 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla Londra'da yaşayan 47 yaşındaki eski karısına karşı uzun süredir hukuk savaşı veriyordu. Yüksek Mahkeme bu yılın Ekim ayında Şeyh'in eski karısının telefonunu hacklemek için casus yazılım yüklettiğine karar vermişti.

The Independent | Boris Johnson: Noel’den önce kısıtlama yok

Britanya’da Omicron varyantı nedeniyle Koronavirüs vakaları hızla artarken Başbakan Boris Johnson, Noel’e kadar sosyalleşmeye ilişkin bir kısıtlama getirilmeyeceği açıkladı. Video mesaj gönderen Boris Johnson, 25 Aralık’tan sonra Omicron’un yayılımını durdurmak için kısıtlama seçeceğinin masada olacağını söyledi. Britanya’da bugünde itibaren aşılı kişiler için Covid izolasyon süresi 10’den 7 güne düşürüldü. Öte yandan bilim insanları, ülkedeki vaka artışına karşı uyararak kısıtlamaların uygulanması gerektiğini savunuyor.

New York Times | Bazı bilim insanları daha sıkı önlemler alınmazsa Omicron vakalarının artacağını söyledi

The Washington Post | Biden, virüsle mücadelede strateji değişikliği sinyali verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Koronavirüs'ün Omicron varyantının yaygınlaşmasıyla tekrar artan Covid vakalarıyla mücadele için hastanelere destek verileceğini ve bedava hızlı test kitleri dağıtılacağını bildirdi. Biden, kapanma veya okulları kapatma kararları almayacaklarını belirtti ve aşılıların hastalıktan büyük oranda korunduğunu savundu. ABD lideri, aşılıların Noel planlarını bozmamasını söyledi.

Ancak New York Times'ın aktardığına göre bazı kamu sağlığı uzmanları sert önlemler alınmadığı sürece Omicron vakalarının hızlı bir şekilde artacağını ifade etti.

Moscow Times | Putin, Batı'nın 'saldırganlığı'na 'askeri-teknik karşılık' uyarısında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ile Moskova arasındaki gerilim Ukrayna gündemi sebebiyle yüksekken "tehditkar" olarak nitelendirdikleri hamleler nedeniyle "askeri-teknik reaksiyon" gösterebileceklerini belirtti.

Putin, Savunma Bakanlığı toplantısında, "Eğer Batılı meslektaşlarımız açıkça agresif duruşlarını sürdürürlerse karşılık olarak gerekli askeri-teknik önlemleri alırız ve dostça olmayan adımlara sert tepki gösteririz" dedi.

Putin, "askeri-teknik" önlemlerin neler olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Moskova'nın NATO'nun eski Sovyet coğrafyasındaki etkisini sınırlandırmak için taleplerini içeren liste üzerine diyalog başlatmaya hazır olduğunu belirtti.

Putin, Moskova'nın sadece "uzun süre bağlayıcı garantiler" kabul edeceğini söyledi.

Le Monde | Çocuklar, şirketler; aşılama sorgulanıyor

Fransa’da Omicron varyantı hızla yayılırken ve salgında beşinci dalga yaşanırken sağlık otoriteleri 5-11 yaş arası çocuklar için aşı uygulamasına izin verdi. Aileler, çocukları için aşının artıları ve eksileri üzerine sorular yöneltmeye başladı. Fransa’da aynı zamanda şirketlere sağlık sertifikası ile girilmesine ilişkin gündeme de karşı çıkanlar oluyor.

Al Jazeera | BM: Geçen hafta 160’tan fazla sığınmacı Libya’dan Avrupa’ya geçmeye çalışırken boğulurken yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler, geçen hafta Libya’da 160’tan fazla sığınmacının gemi enkazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Safa Msehli, cuma günü en az 102 sığınmacının Libya kıyısında bir ahşap geminin enkazında hayatını kaybettiğini, ikinci kazanın ise cumartesi günü gerçekleştiğini açıkladı. İkinci kazada da 62 kişi yaşamını yitirdi. Bu yıl, Akdeniz’de boğularak yaşamını kaybeden kişi sayısının 1500’e çıktığı belirtildi. Libya’dan yeni bir yaşam için Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacılar çok tehlikeli bir yolculukla yaşam savaşı veriyor.