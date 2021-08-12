Dünya basınında bugün | ABD, Taliban'ı diplomasiyle izole etmeye çalışıyor

The Washington Post, Biden yönetiminin bir haftadan kısa sürede 9 vilayet merkezini ele geçiren Taliban'ı ''tüm ülkeyi güç kullanarak kontrol altına alırsa'' diplomatik olarak izole edileceğine ikna etmeye çalıştığını aktardı. Almanya polisi, Berlin'deki Britanya Büyükelçiliği'nde çalışan Britanyalı bir adamı Rusya için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı. Guardian’ın yaptığı bir çalışma İngiltere’de pandemi süresince çocuk istismarı, ihmal ve yoksullukta ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu.

12 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Pandemide çocuk yoksulluğu, istismar ve ihmal vakalarında patlama

Guardian’ın yaptığı bir çalışma İngiltere’de pandemi süresince çocuk istismarı, ihmal ve yoksullukta ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. Çocuk hizmetleri servisine son 18 ayda yapılan kayıtların incelenmesi sonucu ortaya çıkan tablo, vakaların özellikle kapanma dönemlerinde attığını gösterdi. Tam kapanmaların ev içi şiddet olaylarını artırdığı, ekonomik sorunların da artmasıyla yoksulluk, istismar ve ihmalin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.

The Independent | Prens Andrew’un sessizliği, ABD-Britanya bağlarını geriyor

ABD’de Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’un ABD’li çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu milyarder Jeffrey Epstein’in yönettiği ağla ilgili davada işbirliği yapmaması nedeniyle gerilim yükseliyor. The Independent’ın aktardığına göre, geçmişte Epstein’le dostluğu bilinen Prens Andrew’un dava hakkında bilgi vermemesi diplomatik ilişkilerde sorunlara neden olmaya başladı. Son olarak Prens Andrew’un kendisine reşit değilken cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen Epstein şikayetçilerinden Virginia Giuffre, ABD’de dava açtı. Prens, cinsel istismar suçlamasını yalanlamıştı.

New York Times | CDC, hamile insanların aşı yaptırmasını tavsiye etti

ABD Hastalık Korunma ve Önleme Merkezleri, çarşamba günü hamile ve emziren kadınların Koronavirüs'e karşı aşılanmasını ''güçlü bir şekilde tavsiye ettiklerini'' belirtti. Yeni araştırma, aşının hamile insanların düşük yapma riskini artırmadığını tespit etti. Yetkililer, CDC tavsiyesinin hamilelikte aşılanma hakkında yayılan yanlış bilgilerin üstesinden geleceğini umuyor.

The Washington Post | ABD, Taliban'ı diplomasiyle izole etmeye çalışıyor

The Washington Post, Biden yönetiminin bir haftadan kısa sürede 9 vilayet merkezini ele geçiren Taliban'ı ''tüm ülkeyi güç kullanarak kontrol altına alırsa'' diplomatik olarak izole edileceğine ikna etmeye çalıştığını aktardı. Taliban-ABD görüşmelerinin en kapsamlısı olan Doha'daki yeni müzakereye Rusya'dan bölgedeki ülkelere, Avrupa güçlerinden Çin'e birçok ülke katıldı. Washington Post, bir siyasi çözüm için ''artık çok geç olabileceğini'' ifade etti.

Moscow Times | Almanya'da 'Rusya için casusluk yaptığı' iddiasıyla bir Britanyalı tutuklandı

Almanya polisi, Berlin'deki Britanya Büyükelçiliği'nde çalışan Britanyalı bir adamı Rusya için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Savcılık, Britanya vatandaşının para karşılığında Rus istihbaratına belge taşıdığından şüphelendiklerini belirtti.

Yapılan açıklamada David S. isimli büyükelçilik çalışanının evinin ve iş yerinin arandığı, günün ilerleyen saatlerinde de bir sorgu hakimi önüne çıkarılacağı belirtildi.

Gözaltının Alman ve Britanyalı yetkililer tarafından ortak yürütülen bir soruşturmanın sonucu olduğu bildirildi.

57 yaşındaki David S.'in diplomatik dokunulmazlığı olmadığı ifade edildi.

Le Monde | İsrail’in Doğu Kudüs’te saldırganlığı zayıflamadı

İlhak ve yıkımlar arasında İsrail, çoğunluğunu Filistinlilerin oluşturduğu Doğu Kudüs üzerinde baskısını sürdürüyor. Doğu Kudüs sakinleri, baskıya direnirken İsrail mahallelerdeki Arap kimliğini çözmeye çalışıyor. Le Monde, Doğu Kudüs’teki gelişmeleri “Naftali Bennett’in başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti kırılgan bir denge buldu” ifadeleriyle değerlendirdi.

Al Jazeera | Katar, Körfez Krizi’nden sonra ilk kez Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı

Katar, Körfez krizinin patlak verdiği 2017'den bu yana ilk kez Suudi Arabistan'a büyükelçi atadığını duyurdu. Bender Muhammed Abdullah el-Atiyye'nin Suudi Arabistan'a "olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi" olarak atandığı belirtildi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.