Dünya basınında bugün | ABD Suriye'den çekiliyor, FT George Soros'u 'Yılın Adamı' seçti

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den geri çekme kararı dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı basın organları Trump'ı aldığı karar sebebiyle eleştirdi ve bölgeyi 'Rusya ile Esad'ın eline bıraktığını' yazdı.

Financial Times, bu sene yılın adamı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert bir şekilde eleştirdiği George Soros'u seçti ve Soros'un popülistlere karşı mücadele verdiğini iddia etti.

The Guardian | May 'göçmen engeli' konusunda 'geri adım atmak zorunda bırakılacak'

The Guardian'ın manşetinde yer alan habere göre Theresa May'e muhalif olan bakanlar başbakanın Brexit'ten sonra yılda 21 bin sterlin kazanan işçilerin Birleşik Krallık'a göç etmesine izin vermek zorunda kalacağını belirtti. Bunun nedeni işverenlerin yurtdışından 'düşük vasıflı' işçi alma hakkını korumak için yaptıkları lobicilik. Bu iddia tutarsa May'in Brexit sonrası için vaat ettiği göçmen politikalarının tam tersi olacak, 'düşük vasıflı işçilerin' ülkeye gelmesi kolaylaşacak.

Financial Times | FT Yılın İnsanı: George Soros; Popülistler tarafından saldırı altında olan, liberallerin şampiyonu

FT'nin her sene geleneksel olarak seçtiği 'Yılın İnsanı' bu sene George Soros oldu. FT Soros'u liberal demokrasinin 'sancak çavuşu' olarak tanımladı ve liberal demokrasinin popülistler tarafından saldırı altında olduğunu öne sürdü.

The New York Times | Trump 2 bin askeri geri çekti, ABD'nin Suriye'deki görevi sona erdi

NYT manşetine Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çağırmasını taşıdı. Haberde Trump'ın "dünyanın en güçlü ordusunu yönetmek istediği, ama aynı zamanda bu orduyu evde tutmak istediği" belirtildi. NYT aynı zamanda Trump'ın Suriye'deki askerleri aniden eve çağırmasını eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak'tan çekilmesiyle kıyasladı.

The Washington Post | ABD askerlerini Suriye'den hızlıca çekecek

WP'nin haberinde Trump'ın danışmanlarına karşı çıktığı ve Suriye'den 'hızlıca' çekilme kararı aldığı belirtildi. WP haberinde bu geri çekilmenin Rusya ve Esad'ın 'bölgedeki kontrolünü arttıması için fırsat vereceği' belirtildi.

Wall Street Journal | Fed (ABD Merkez Bankası) faiz oranını arttırdı, ama gelecekte artışların daha az olacağına dair sinyaller verdi

WSJ'nin haberine göre Fed, Başkan Trump'ın baskılarına karşı gelerek faiz oranlarını bu sene dördüncü defa arttırdı, ama gelecek sene olacak küresel ekonomik ve finansal dalgalanmalar karşısında artışların yavaşlayabileceğine dair işaretler verdi.

Moscow Times | Rus doğal gaz devi Novatek, arktik LNG tesisleri için yabancı partnerlerle 2.5 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı

Moscow Times'da yer alan haberlere kontratta Türk şirketi Rönesans Holding'in de imzası var.

Le Monde | Fransa’da büyüme oranında net yavaşlama

Le Monde'un haberinde “Sarı Yelek” eylemlerinin gayrisafi milli hasılayı 0.1% oranında düşürdüğü fakat kriz sonucunda alınan 10 milyarlık tedbirin pozitif bir etkisi olacağı tahmin ediliyor.

2017’den beri tüm Avrupa’da olduğu gibi Fransa’da da düşmekte olan büyüme oranları, 2019’da da 1.3% oranını aşamayacak gibi görünüyor.

Die Welt | Geri çekilme öncesi tweet

Die Welt manşetine Trump'ın Suriye'den çekilme kararının açıklanmasından önce attığı tweeti taşıdı. Tweet'te "IŞİD'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" ifadeleri yer alıyordu.

Al Arabiya | Trump IŞİD'in yenildiğini söyledi ve askerleri geri çekmeye başladı