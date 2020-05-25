Dünya basınında bugün | "ABD'nin 'yumuşak gücü'nün sonu mu geldi?"

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde bugün ülkelerde Covid-19 pandemisine ilişkin yaşanan gelişmeler yer aldı. ABD, yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümlerde 100 bine yaklaşırken New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın sessizliğini manşete taşıdı. The Washington Post ise ülkede salgının rotasını kırsal bölgelere çevirdiğini aktardı. Britanya'da ise gündem Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 semptomları gösterirken evinden uzaklaşan danışmanı Dominic Cummings'e olan desteği oldu. Britanya'da Muhafazakâr Parti, Cummings konusunda fikir ayrılıkları yaşamaya başladı.

25 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | ABD bir kilometre taşına yaklaşırken Trump ölenlerin hakkında sessizliğini koruyor

Dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının en fazla görüldüğü ülke olan ABD’de Covid-19 kaynaklı ölümler 100 bine yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce “ulaşılmaz” dediği ölüm sayısı gerçekleşirken Trump’ın sessizliği ve haftasonu yaptığı golf ziyareti dikkati çekti. Durumun ciddiyeti hakkında ilgisiz olmakla eleştirilen Trump yönetimi tepkilerden sonra Beyaz Saray’da bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi. Trump dün attığı bir tweette “Vakalar, sayılar ve ölümler tüm ülkede azalıyor!” yazdı.

The Washington Post | ABD’de Koronavirüs’ün seyri kırsal kentlere yöneldi

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk olarak kalabalık büyük kentleri etkilerken son günlerde yönünü 60 milyon ABD’linin yaşadığı kırsal kentlere çevirdiği belirtildi. Washington Post’un vaka analizi ve kamu sağlığı uzmanları ile yaptığı görüşmeler sonucu hazırladığı habere göre sağlık hizmetlerine daha uzak, sağlık ve maddi anlamda daha riskli durumda olan kırsal kentlerde Koronavirüs’ün yayılması endişe yaratıyor.

Financial Times | İsrail’in lideri hakim karşısına çıktı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlandığı dava, yeniden göreve başladığının ertesi günü Kudüs'te başladı. 70 yaşındaki Netanyahu, görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri oldu. İsrail Başbakanı, yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları yöneltiliyor. Netanyahu suçlamaların siyasi motivasyonla yürütüldüğünü savunuyor. İsrail'de aylar süren siyasi belirsizliğin ardından, Benyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

The Guardian | Özür yok, açıklama yok: Başbakan tüm kartlarını Cummings’e oynadı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, kendisi de Covid-19 semptomu gösterirken kısıtlamaların sürdüğü sırada evinden uzakta görülen danışmanı Dominic Cummings’e Muhafazakâr Parti içinde bile tepki çekmesine rağmen destek olmaya devam ediyor. Kendisi Covid-19 semptomu gösteren eşi ve çocuğunu ebeveynlerinin evine götüren Cummings’i savunan Johnson, “Bence her baba ve ebeveynin içgüdüleriyle hareket etti” dedi. Öte yandan Johnson’ın açıklamalarından sonra Cummings’in tecrit kurallarını ihlal ettiği için polis soruşturmasıyla karşılaşabileceği ortaya çıktı.

The Independent | Yanıt yok

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 semptomu gösterirken dışarı çıkarak evinden uzağa giden danışmanı Dominic Cummings’i savunmasının ardından kendi partisinden öfkeli sorularla karşılaştı. Muhafazakâr Parti, Cummings konusunda fikir ayrılığı yaşarken seçmen de Cummings’e soruşturma açılmamasına tepki gösterdi. Johnson, “Neden tüm ülke kurallara uyarken Başbakan’ın danışmanı içgüdüleriyle hareket ediyor?” Sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Le Monde: ABD’nin “yumuşak güç”ünün sonu mu geldi?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, ABD’nin dünya üzerindeki etkisine bir darbe indirdi. ABD ve Donald Trump dünyada hiç olmadığı kadar izole hâle geldi. Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne yapılan katkıyı durdurma kararı küresel işbirliğinden çekildiğinin göstergesi oldu.

Moscow Times | Putin, ikinci dalga için sonbaharı işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip Koronavirüs salgının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Putin, günlük 10 bin vakanın altına düşmeyi başardıklarını söylerken gelecek sonbaharda ikinci dalgaya karşı uyardı. Putin, Covid-19’un Rusya’da henüz kontrol altına alınmadığını söyledi.