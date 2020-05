Dünya basınında bugün | ABD'lilere 'acı dolu' bir haftaya hazırlanmaları söylendi

T24 Dış haberler

Britanya'da Başbakan Boris Johnson, dün akşam Covid-19 semptomlarının hafiflememesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York Times, ABD'de açıklanan resmi Koronavirüs'e bağlı ölü sayısının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. ABD, salgının "pik" noktasını yaşamaya hazırlanıyor. Rusya'da vaka sayısı 5 bini aştı, ancak uzmanlar hâlâ gerçek rakamların açıklanmadığına inanıyor. Fransa tarihinde ilk kez lise bitirme sınavları iptal edildi. İran’da Meclis’in Hukuk ve Adalet Komitesi Sözcüsü Hassan Norouzi, İran Devrim Muhafızları’nın 8 Ocak’ta içinde 176 kişinin olduğu Ukrayna’ya ait yolcu uçağını düşürerek "iyi yaptığını" söyledi.

6 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

10 gündür yeni tip Koronavirüs tedavisi gören Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün akşam semptomlarının hafiflememesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada önlem amaçlı hastaneye kaldırılsa da Johnson’ın durumunun ağır olduğu iddiaları sürüyor. Geçen hafta The Guardian’a konuşan kaynaklar, Johnson’ın yetkililerin aktardığından daha ağır durumda olduğunu öne sürmüştü.

The Independent | Kurallara uymayanlar olduğu sürece Koronavirüs önlemleri risk altında

48 binden fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü Britanya’da geçen hafta sonu güneşin açmasıyla bazı vatandaşlar Koronavirüs için alınan evden çıkmama tedbirlerine uymayarak parklara akın etti. Polis, ülkedeki pek çok parkta devriye gezerek vatandaşlara evlerine dönme uyarısında bulundu. Kendisi de Koronavirüs tedavisi gören Sağlık Bakanı Matt Hancock, henüz bir değişiklik planlanmasa da kurallara uyulmadığı sürece evde kalma kısıtlamalarının sertleşebileceğini söyledi.

New York Times | Açıklanan ölü sayısı, gerçek sayının altında

New York Times, ABD'de her gün hükûmet tarafından açıklanan Koronavirüs'e bağlı ölüm sayısının eksik olabileceğini ifade etti. NYT'nin aktardığına göre Indiana'da bir adli tabip, bir adamın Coivd-19'dan ölüp ölmediğini sordu ancak sağlık yetkilileri test yapmayı reddetti. New York'taki sağlık yetkilileri semptom gösterseler bile evde ölen hastalara asla test yapılmadığını ifade etti. Virginia eyaletinde bir cenaze levazımcısı getirilen üç ölünün de Covid-19'dan öldüğü belirtildi, ancak sadece birinin ölüm belgesinde gerekçe olarak Koronavirüs yazıyordu. ABD'de şu ana kadar Koronavirüs sebebiyle 9 bin 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı, ancak hastane yetkilileri, doktorlar, kamu sağlığı uzmanları ve adli tabipler yetkililerin açıkladığı sayının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Buna gerekçe olarak eyaletten-eyalete değişen düzenlemeler, düzensiz protokollar ve yetersiz kaynaklar gösterildi. Gazete, her gün açıklanandan yaklaşık 100 kişi daha fazla ölmüş olabileceğini iddia etti. Kırsal bölgelerde görev yapan adli tabipler, hastalığı tespit etmek için testleri olmadığını belirtti. Birçok doktor, şubatta ve martın ilk günlerinde henüz Koronavirüs salgını ABD'de ciddi boyutlara ulaşmamışken, birçok insanın ölüm nedeninin yanlış tespit edildiğine ve dosyalara zatürre ile influenza yazıldığını ifade etti.

The Washington Post | ABD'lilere acı dolu bir haftaya hazırlanmaları söylendi

ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanları yeni tip Koronavirüs salgının pik noktasına ulaşmak üzere olduğunu açıklarken, halka zorlu bir haftaya hazır oma çağrısı yapıldı. ABD Sağlık Bakanı, "Üzülerek şunu söylemeliyim; bu ABD'lilerin hayatınındaki en zor ve üzücü hafta olacak. Bu bizim 11 Eylül, Pearl Harbor anımız olacak. Ancak bu durum tek bir yerde değil, ülkenin her noktasında gerçekleşiyor olacak" dedi.

Moscow Times | Rusya'da 658 Koronavirüs vakası daha tespit edildi, toplam sayı 5 bin 389'a yükseldi

Rusya, pazar günü 658 vaka daha tespit ettiklerini duyurdu ve ülkedeki vaka sayısı 5 bin 389'a yükseldi. Virüs sebebiyle 45 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, Rusya'daki gerçek vaka sayısının bundan çok daha fazla olduğunu iddia ediyor.

Le Monde | Fransa tarihinde bir ilk; lise bitirme sınavları iptal oldu

Fransa’da lise bitiminde üniversiteye geçiş için yapılan bakalorya sınavları ülke tarihinde ilk kez Koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Öğrencilerin üniversiteye geçiş puanı yıl içinde aldıkları sınav notları baz alınarak belirlenecek. Fransa’da üniversiteye geçişte yapılan bakalorya sınavı 2. Dünya Savaşı sürerken bile yapılmıştır. Fransa Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer alınan kararı “En adil, en doğru, en basit” yöntem olarak açıkladı.

Al Arabiya | İranlı milletvekili: İran, Ukrayna uçağını düşürerek iyi yaptı

İran’da Meclis’in Hukuk ve Adalet Komitesi Sözcüsü Hassan Norouzi, İran Devrim Muhafızları’nın 8 Ocak’ta içinde 176 kişinin olduğu Ukrayna’ya ait yolcu uçağını düşürmesi hakkında konuştu. Norouzi, “İran ordusu Ukrayna uçağını düşürerek iyi yaptı” derken İran günlerce uçağın düşmesinde teknik bir hata olduğunu söylemiş daha sonra uçağın “yanlışlıkla” vurulduğunu söylemişti. Norouzi “İran ordusu görevini iyi yaptı” ifadelerini kullandı.