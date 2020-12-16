Dünya basınında bugün | "ABD, kısa süre içinde ikinci bir aşıya onay verebilir"

T24 Dış Haberler

ABD'nin önümüzdeki günlerde Moderna'ya acil kullanım onayı verebileceği konuşuluyor. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Donald Trump'ın seçim sonuçlarıyla mücadelesine verilen desteği durdurmak istiyor. Britanya’da Noel tatilinde Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi ve ailelerarası bir araya gelmelerin mümkün kılınmasına dair planlar tartışma konusu oldu. Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Yemen’in 2021’de insani felaket yaşama riski en yüksek ülke olduğunu açıkladı.

16 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Noel tatili krizi: Kısıtlamalar hafifleyecek mi?

Britanya’da Noel tatilinde Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi ve ailelerarası bir araya gelmelerin mümkün kılınmasına dair planlar tartışma konusu oldu. Ulusal Sağlık Sistemi ve sağlık çalışanları, hükûmetin Noel’de kısıtlamaları hafifletmesi durumunda “sağlık sistemini korumayı bırakacağını” savunuyor. Hükûmet ise vatandaşların Noel tatilinde sevdikleriyle bir araya gelmesini engellemenin zor olacağını düşünüyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda’nın Noel konusunda farklı adımlar atması bekleniyor.

The Times | Johnson, Noel’de Koronavirüs özgürlüğünü iptal etmeyi reddediyor

Britanya’da Noel tatilinin nasıl geçeceği tartışma konusu oldu. Uzmanlar, Noel’de kısıtlamalar hafiflerse Koronavirüs salgınında üçüncü dalga tehlikesinin kapıda olduğunu söylerken Britanya Başbakanı Boris Johnson vatandaşları sadece yaşlı akrabalarını ziyaret etmek konusunda uyarıyor. Noel’i kutlamak için insanlar yaşadıkları yerde bir araya gelebilse de şehirler arası seyahat önerilmiyor.

New York Times | Trump'a karşı çıkan McConnell, seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimini durdurmaya çalışıyor

ABD Senatosu'nun Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, "Seçmenler Kurulu kararını verdi" diyerek Seçilmiş Başkan Joe Biden'ı tebrik etti. New York Times'ın haberine göre McConnell özel konuşmalarında diğer Cumhuriyetçilere seçimin iptali için yapılan girişimlere destek vermemelerini söyledi. Gazete, bu gelişmeyi "McConnell, partisinin seçimler hakkında şüphe yaratma girişimlerine son vermeye çalışıyor" şeklinde değerlendirdi.

The Washington Post | İkinci aşı onaya yaklaşıyor

ABD'de sağlık çalışanlarına Pfizer/BioNTech aşısının yapılmasına başlanmasının ardından kısa süre içinde ikinci bir aşıya da onay verilebileceği konuşuluyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından yayınlanan incelemede Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının "fazlasıyla etkili" olduğu ve ciddi bir güvenlik endişesi oluşturmadığı bildirildi. Aşıya bu hafta içinde acil durum onayı verilebileceği belirtildi. Bu durumda Moderna, 6 milyon doz aşıyı ilk haftasında dağıtabilir.

Moscow Times | Devlet Başkanı Putin, Seçmenler Kurulu kararından sonra Seçilmiş Başkan Biden'ı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de Seçmenler Kurulu'nun 3 Kasım seçimlerini resmen Joe Biden'ın kazandığını ilan etmesinden sonra Seçilmiş Başkan'ı kutladı.

Le Figaro | Ekoloji: Macron’un referandumu hakkında şüpheler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için referandum düzenleneceğini açıkladı. İklim değişikliği konusunda daha önce belirlenen 150 Fransız vatandaşı ile bir araya gelerek “Vatandaşlar Konseyi”nde referandum fikrini açıklayan Macron, mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için Ulusal Meclis ve Senato'nun onay vermesi gerektiğini hatırlattı. Öte yandan Macron’un bu açıklamayı yaparken hükûmette pek çok ismin konudan haberi olmadığı, konseyde bulunmayan bakanların referandum kararını sonradan öğrendiği belirtildi. İklim krizinin referanduma taşınmasının ne kadar etkili olacağı tartışma konusu oldu.

Al Jazeera | “Yemen, 2021’de en büyük insani felaket riskiyle karşı karşıya”

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Yemen’in 2021’de insani felaket yaşama riski en yüksek ülke olduğunu açıkladı. Yemen hâlâ süren iç savaş, toplu açlık, tükenen uluslararası yardım gibi felaketlerin karşısında 2021 yılına girecek. IRC’nin Yemen Direktörü Tamuna Sabadze, Yemen’e yardım yapılmasının “hiç olmadığı kadar önemli” olduğunu söyledi. Sabadze, yardım gelmezse Yemen’de vatandaşların ne geleceği ne de umudu kalacağını vurguladı.