Dünya basınında bugün | "ABD genelinde seçim yetkilileri sahtekârlık emaresi bulamadı"

T24 Dış Haberler

ABD gazetelerinin ilk sayfalarında mevcut Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesiyle ilgili haberler yer almaya devam ediyor. Geçen hafta yapılan seçimlerde ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi. Britanya, beklenen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısıyla ilgili sağlık sistemi üzerinde planlamalar yapmaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı, İranlı bir ordu şirketine malzeme sağlayan bir ağın içinde olmakla suçladığı 6 şirket ve 4 kişiye yaptırım uyguladı.

11 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Aile hekimliği servisi, milyonların Covid aşısına ulaşması için kesintiye uğrayabilir

Britanya, beklenen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısıyla ilgili sağlık sistemi üzerinde planlamalar yapmaya başladı. Aşı erişilebilir olduktan sonra sağlık çalışanlarının bağışıklığının sağlanması için geniş çapta aşılama uygulaması planlanıyor. Bu durumda vatandaşların aile hekimliği servislerinden bir süre faydalanamayabileceği, acil olmayan cerrahi operasyonların da ertelenebileceği belirtildi.

The Independent | Britanya ve ABD; Başbakan, bu özel ilişkiyi kurtarabilir mi?

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden’ın 46’ıncı Başkan olduğunun duyurulmasından sonra dünyadan gelen ilk tebriklerden biri Britanya Başbakanı Boris Johnson’dı. İlk mesajını seçim sonucunun duyurulduğu gün Twitter üzerinden paylaşan Johnson, bu hafta Biden’la bir telefon konuşması da gerçekleştirdi. Johnson, konuşmada seçilmiş başkan Biden’ı kutladı.

The New York Times | Ülke genelinde seçim yetkilileri düzenbazlık bulamadı

The New York Times, Donald Trump'ın seçime şaibe karıştığı iddialarının ardından onlarca eyaletin seçim yetkililerini aradı. Gazetenin muhabirlerinin konuştu tüm yetkililer, seçimde düzenbazlık yapıldığına dair bir kanıta denk gelmediklerini söyledi.

The Washington Post | Biden ve müttefikleri geçiş döneminin geciktirilmesini kınıyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ve Demokrat müttefikleri, Trump ile Cumhuriyetçi liderlerin seçim sonuçlarını tanımamasına tepki gösterdi. Biden, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesiyle ilgili olarak, “Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey Başkan'ın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak" dedi.

Moscow Times | Moskova, Koronavirüs artış gösterince restoran ve gece kulübü saatlerini kısıtladı

Rusya'nın başkentinde yeni tip Koronavirüs vakalarının rekor seviyede artış göstermesinin ardından belediye önlemleri sertleştirmeye devam ediyor. 13 Kasım itibariyle kulüpler, barlar, restoranlar, kafeler, bovling salonları vs. saat 23.00-06.00 arasında kapalı olacak.

Le Figaro | Terör karşısında Fransa

Avrupalı liderler dün terör gündemiyle bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Son iki ayda Fransa’da yaşanan bıçaklı saldırılar ve Avusturya’da yaşanan terör saldırısının ardından atılması gereken adımların tartışıldığı konferansta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkelerin sınır kontrollerini yoğunlaştırması ve iltica sürecini sıkılaştırması gerektiğini söyledi.

Al Jazeera | ABD, İran bağlantılı 6 şirket ve 4 kişiye yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İranlı bir ordu şirketine malzeme sağlayan bir ağın içinde olmakla suçladığı 6 şirket ve 4 kişiye yaptırım uyguladı. ABD, yaptırım uygulanan şirket ve kişilerin ABD’de üretilmiş elektronik malzemeleri, İran İletişim Endüstrileri isimli bir ordu şirketine sağlamadığını belirtiyor. İran İletişim Endüstrileri isimli şirket Washington ve Avrupa Birliği tarafından kara listeye alınmıştı.