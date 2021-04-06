Dünya basınında bugün | ABD'de yönetimin küresel şirket vergi planına dair detaylar

T24 Dış Haberler

Le Figaro gazetesi “Gerilimle geçen 2020’nin ardından” diyerek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme yapacağını manşete taşıdı. Biden yönetimi ve Kongre'deki üst düzey Demokratlar ABD'nin ve diğer ülkelerin birçok ülkede faaliyet gösteren şirketlerden nasıl vergi aldığını değiştirebilecek plan üzerine detayları açıklamaya başladı. Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, ağır öksürük ve yüksek ateşi olmasına rağmen başlattığı açlık grevine devam edeceğini duyurdu.

6 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, “bir tür normale” dönüleceğin söyledi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün ülkede Koronavirüs salgınına ilişkin son durumu açıkladı. Johnson, haziran ayında “bir tür normale dönüleceğini” söyledi. Johnson, İngiltere genelinde barlar, restoranlar, berberler ve mağazaların gelecek pazartesiden itibaren açılacağını açıkladı. Johnson, normalleşme sürecinin başlamasının aşı programındaki ilerlemeye bağlı olarak doğrulandığını belirtti.

The Independent | Johnson, yurt dışı seyahat planlarını şüpheye düşürdü

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün normalleşmeye dair yaptığı açıklamalarda yurt dışına seyahate ilişkin de konuştu. Johnson, yaz tatili için yurt dışına yapılan seyahat planlarına ilişkin kararın bir ay daha bekletileceğini söyledi. Johnson, uluslararası seyahati mayıs ayında başlatmanın ülkeyi yeni varyantlara açık hâle getirebileceğini ekledi. Turizm endüstrisi ise Johnson’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Uluslararası seyahatin sekteye uğradığını söyleyen turizmciler, Johnson’ın açıklamalarının “belirsizlik” yarattığını söyledi.

The New York Times | Demokratlar, küresel şirketlerden daha fazla vergi alınması için çabalıyor

Biden yönetimi ve Kongre'deki üst düzey Demokratlar ABD'nin ve diğer ülkelerin birçok ülkede faaliyet gösteren şirketlerden nasıl vergi aldığını değiştirebilecek plan üzerine detayları açıklamaya başladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, merkezi nerede olursa olsun birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlere dünya genelinde geçerli olacak bir minimum vergi oranı belirlenmesini desteklediğini söyledi. Demokratlar, Biden'ın 2 trilyon dolarlık altyapı planına bütçe sağlamak için büyük şirketlere uygulanan vergiyi artırmayı planlıyordu.

The Washington Post | Brezilya'daki varyant bölgeye tehlike oluşturuyor

The Washington Post, Amazon Ormanları'nda ortaya çıkan mutasyona uğramış bir Koronavirüs varyantının Brezilya'nın sağlı sistemini çökme noktasına getirdiğini ifade ediyor. Gazeteye konuşan bir doktor, insanların hastaneye artık çok daha hasta halde geldiğini, birkaçının günler içinde akciğerlerini kullanamaz hale geldiğini söyledi.

Moscow Times | Navalni yüksek ateş ve öksürüğe rağmen açlık grevine devam edeceğini söyledi

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, ağır öksürük ve yüksek ateşi olmasına rağmen başlattığı açlık grevine devam edeceğini duyurdu.

44 yaşındaki Navalni, ceza kampında doktor yoğun sırt ağrısı ve bacağında hissizlik için kendisine ağrı kesici verdikten sonra açlık nöbetine başlamıştı.

Instagram üzerinden bir paylaşımda bulunan Navalni, "Bugünkü resmi ölçümlerden aktarıyorum; 'Navalni A.A., güçlü öksürük, ateş 38.1 derece" yazdı.

Navalni, "Tabii ki açlık grevine devam ediyorum" yazdı.

Navalni, ocak ayında Noviçok zehirlenmesi tedavisi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle tutuklanmış, ardından da 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Le Figaro | AB-Türkiye: Mutabakat imkansız mı?

Le Figaro gazetesi “Gerilimle geçen 2020’nin ardından” diyerek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme yapacağını manşete taşıdı. 2020 boyunca çok fazla gündemde AB-Türkiye arasında fikir ayrılıkları yaşandığını hatırlatan gazete, AB liderlerinin Türkiye ziyaretini “yüksek riskli” olarak niteledi. Le Figaro, Leyen ve Michel’in görüşme öncesi bugüne kadar, Türkiye’de Montrö bildirisiyle bağlantılı gözaltına alınan emekli amirallerle ilgili açıklama yapmadığını vurguladı.

Al Jazeera | Ev hapsindeki Prens Hamza, Ürdün Kralı’na bağlılığını duyurdu

Ürdün'de Cumartesi günü ev hapsine alındığını açıklayan ve yetkililerce ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, üvey kardeşi Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti. Hamza bin Hüseyin imzaladığı mektupta, "Kendimi majesteleri Kral'ın ellerine bırakıyorum. Ürdün Haşimi Krallığı'nın anayasasına bağlı kalacağım, majesteleri Kral ve Veliaht Prensi'ne her zaman yardım edip destek vereceğim" ifadelerini kullandı. , Hamza bin Hüseyin'in, Kral II. Abdullah'ın amcası Prens El Hassan bin Talal'la yaptığı görüşmenin ardından mektubu imzaladığı bildirildi.