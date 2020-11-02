Dünya basınında bugün | ABD'de tarihi seçime 1 gün kaldı

T24 Dış Haberler

ABD'de büyük seçime bir gün kaldı. Donald Trump ve Joe Biden son hamlelerini yaparken, kampanyalar Pennsylvania'daki yarışa odaklandı. Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın İngiltere için ‘kaçınılmaz’ olarak açıkladığı 2 Aralık’a kadar sürecek olan ulusal karantinanın uzayabileceği konuşuluyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahale etmesini gerektirecek bir durum olmadığını çünkü Bakü'nün Ermenistan topraklarını tehdit etmediğini söyledi.

2 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de ulusal karantinanın uzayabileceği söyleniyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın İngiltere için ‘kaçınılmaz’ olarak açıkladığı 2 Aralık’a kadar sürecek olan ulusal karantinanın uzayabileceği söyleniyor. Başbakan Boris Johnson, önlemlerin sıkılaştırılmadığı durumda Koronavirüs salgınında birinci dalgadan daha korkunç bir senaryoyla karşılaşabileceklerini söylemiş, 2 Aralık’ta aşamalı olarak hafiflemeye geçileceğini belirtmişti. Öte uyandan İçişleri Bakanı Michael Gove, eğer enfeksiyon oranı düşmezse ulusal karantinanın 4 haftadan uzun süreceğini söyledi.

The Independent | Bitiş çizgisi işaretleri

ABD’de 3 Kasım genel seçimine bir gün kaldı. Adaylar Donald Trump ve Joe Biden, kampanyalarında son düzlük için harekete geçti ABD Başkanı Trump, bir kez daha seçilebilmek için sürdürdüğü kampanyasında büyük kalabalık mitinglere devam etti. Demorkatların adayı Joe Biden ise eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da katıldığı arabalı mitingler düzenledi.

New York Times | Finiş çizgisine doğru koşuda Biden ve Trump Pennsylvania'da karşı karşıya geldi

New York Times, 3 Kasım seçimlerine çok kısa bir süre kala ik adayın da Pennsylvania'ya odaklandığını yazdı. İki kampanyanın da son 48 saatte eyalet için programlar düzenlediğine dikkat çeken gazete iki kampın da zafere giden yolun Pennsylvania'dan geçtiğine inanmaya başladığını ifade etti.

The Washington Post | Trump ve Biden kapanış konuşmalarını yapıyor

ABD'de kritik seçimlere bir gün kaldı. Cumhuriyetçi aday, pazartesi akşamına kadar binlerce kilometre yol gidip birçok miting düzenleyecek. WaPo'ya göre Trump'ın kampanya danışmanları artık Trump lehine oy değiştirmenin çok zor olacağını, bu yüzden zaten Cumhuriyetçi adaydan yana olanları sandığa gitmeye yönelik çalışmalar yeteceklerini aktardı. Biden, son günlerde de rakibine Koronavirüs pandemisi sürecini yönetme şekli üzerinden yüklenmeye devam etti.

The Moscow Times | Azerbaycan, Rusya'nın Karabağ'a müdahale etmesi için bir gerekçe olmadığını ifade etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahale etmesini gerektirecek bir durum olmadığını çünkü Bakü'nün Ermenistan topraklarını tehdit etmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştuktan sonra açıklamalarda bulunan Aliyev, Ermenistan lideri Nikos Paşinyan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yazdığı mektubun "yenilgiyi kabullendiğinin bir sinyali olduğunu ifade etti.

Cumartesi sabahı Paşinyan, Putin'e bir mektup yazarak kendilerine güvenlik sağlanması için istişarelere "acil" olarak başlanması için çağrıda bulunmuştu.

Aliyev, "Azerbaycan askeri operasyonlarını kendi toprakları içinde yürütüyor ve Ermenistan toprakları için askeri planları bulunmuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada iki tarafa çatışmaları durdurma çağrısı yapılırken, "Eğer çatışmalar direkt olarak Ermenistan'ın topraklarında yer almaya başlarsa Rusya gereken tüm yardımı yapacaktır" denilmişti.

Rusya'nın Ermenistan'da bir askeri üssü ve Erivan'la savunma anlaşması bulunuyor.

Aliyev, Dağlık Karabağ uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayıldığı için savunma anlaşmasının geçersiz olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasındaki "Ermenistan topraklarına ulaşırsa" ifadeleri dikkat çekti. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor. Taraflar uzun yıllardır bu bölge için sık sık karşı karşıya geldi.

Le Figaro | Samuel Paty cinayeti: Okullarda yüksek gerilim altında anma

Fransa’da arka arkaya yaşanan terör bağlantılı cinayetlerin ardından okullar yeniden başladı. Tarih öğretmeni Samuel Paty’nin derste gösterdiği Hz. Muhammed karikatüründen sonra hedef gösterilmesi ve başı kesilerek öldürülmesinden sonra sınıflara dönecek olan öğretmenler ve öğrenciler gergin bir atmosferde Paty için anma düzenleyecek.

Al Jazeera | Aylar boyu protestoları sürdüğü Cezayir’de anayasa değişikliği için referandum

Cezayir'de 22 Şubat 2019'da Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen Cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını açıklamasıyla başlayan büyük protestolar bugün, anayasa değişikliği için referanduma gidilmesi noktasına geldi. Buteflika'nın istifasının ardından Aralık 2019'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'un gündemine aldığı ilk iş yeni bir Anayasa olmuştu.