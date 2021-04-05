Dünya basınında bugün | "ABD'de polis memurları öldürse de sıklıkla hüküm giymiyor"

T24 Dış Haberler

Britanya’da hükûmetin kalabalık alanlara ve etkinliklere girerken kullanılacak bir “Covid pasaportu” uygulamasını duyurması tepki çekerken Başbakanı Boris Johnson’ın isteyen herkese haftada iki Koronavirüs testi şansı sunacak bir plan sunması da bekleniyor. The Washington Post, George Floyd'un öldürülmesi ile ilgili davadan yola çıkaran ABD'de bir polis memurunu görev sırasında işlediği cinayetten suçlu bulunmasının hala çok zorlu olduğuna dikkat çekti. Al Jazeera, yayımladıkları bildiri sebebiyle gözaltına alınan 10 Türk amirali internet sitesinde öne çıkardı.

5 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’ın Covid pasaportu planının ardından "herkese haftada 2 test" hakkı gelecek

Britanya’da hükûmetin kalabalık alanlara ve etkinliklere girerken kullanılacak bir “Covid pasaportu” uygulamasını duyurması tepki çekerken Başbakanı Boris Johnson’ın isteyen herkese haftada iki Koronavirüs testi şansı sunacak bir plan sunması da bekleniyor. İnsanların evlerine test kitleri gönderilmesi ve eczaneler tarafından testlerin toplanmasını öngören planın iş yerleri ve okullar için de kullanılması planlanıyor. Öte yandan bazı bilim insanları testlerde “yanlış negatif” oranını göz önünde bulundurarak, rehavet oluşturabileceği ve vaka kümelerine neden olabileceğine dair endişelerini sundu.

The Independent | Cambridge takımı için çifte birincilik

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilmeyen Tekne Yarışı, bu yıl Büyük Ouse Nehri’nde gerçekleştirildi. Cambridge takımı, hem kadınlar hem de erkekler dalında rakibi Oxford’u geçerek birinci oldu.

New York Times | Bir arabada 25 kişi: Korkunç geçiş yas ile son buldu

İçinde 25 göçmen bulunan Ford Expedition ,sınırdaki bir açıklıktan Meksika'dan ABD'ye geçtikten kısa süre sonra bir traktör ile çarpıştı. Aşırı dolu arabada bulunan 25 kişiden 13'ü hayatını kaybetti.

The Washington Post | Polis memurlarını suçlu bulmak için aşılması gereken yol hala zorlu

The Washington Post, George Floyd'un öldürülmesi ile ilgili davadan yola çıkaran ABD'de bir polis memurunu görev sırasında işlediği cinayetten suçlu bulunmasının hala çok zorlu olduğuna dikkat çekti. Gazete, suçlu bulunsalar bile bu memurların sıklıkla hüküm giymediğine dikkat çekti.

Moscow Times | Rusya'da ortalama üzeri ölüm 422 bine ulaştı

Koronavirüs pandemisinden ağır etkilenen ülkelerden Rusya'da şubat ayında, geçmişteki şubat aylarının ortalamalarına göre neredeyse 30 bin daha fazla sayıda insan hayatını kaybetti. Bu verilere göre Rusya'da pandeminin başlangıcından Şubat 2021'in sonuna kadar yaklaşık 422 bin aşırı ölüm yaşandı.