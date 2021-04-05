Dünya basınında bugün | "ABD'de polis memurları öldürse de sıklıkla hüküm giymiyor"

T24 Dış Haberler
Britanya’da hükûmetin kalabalık alanlara ve etkinliklere girerken kullanılacak bir “Covid pasaportu” uygulamasını duyurması tepki çekerken Başbakanı Boris Johnson’ın isteyen herkese haftada iki Koronavirüs testi şansı sunacak bir plan sunması da bekleniyor. The Washington Post, George Floyd'un öldürülmesi ile ilgili davadan yola çıkaran ABD'de bir polis memurunu görev sırasında işlediği cinayetten suçlu bulunmasının hala çok zorlu olduğuna dikkat çekti. Al Jazeera, yayımladıkları bildiri sebebiyle gözaltına alınan 10 Türk amirali internet sitesinde öne çıkardı.
5 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Johnson’ın Covid pasaportu planının ardından "herkese haftada 2 test" hakkı gelecek
Britanya’da hükûmetin kalabalık alanlara ve etkinliklere girerken kullanılacak bir “Covid pasaportu” uygulamasını duyurması tepki çekerken Başbakanı Boris Johnson’ın isteyen herkese haftada iki Koronavirüs testi şansı sunacak bir plan sunması da bekleniyor. İnsanların evlerine test kitleri gönderilmesi ve eczaneler tarafından testlerin toplanmasını öngören planın iş yerleri ve okullar için de kullanılması planlanıyor. Öte yandan bazı bilim insanları testlerde “yanlış negatif” oranını göz önünde bulundurarak, rehavet oluşturabileceği ve vaka kümelerine neden olabileceğine dair endişelerini sundu.
The Independent | Cambridge takımı için çifte birincilik
Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilmeyen Tekne Yarışı, bu yıl Büyük Ouse Nehri’nde gerçekleştirildi. Cambridge takımı, hem kadınlar hem de erkekler dalında rakibi Oxford’u geçerek birinci oldu.
New York Times | Bir arabada 25 kişi: Korkunç geçiş yas ile son buldu
İçinde 25 göçmen bulunan Ford Expedition ,sınırdaki bir açıklıktan Meksika'dan ABD'ye geçtikten kısa süre sonra bir traktör ile çarpıştı. Aşırı dolu arabada bulunan 25 kişiden 13'ü hayatını kaybetti.
The Washington Post | Polis memurlarını suçlu bulmak için aşılması gereken yol hala zorlu
The Washington Post, George Floyd'un öldürülmesi ile ilgili davadan yola çıkaran ABD'de bir polis memurunu görev sırasında işlediği cinayetten suçlu bulunmasının hala çok zorlu olduğuna dikkat çekti. Gazete, suçlu bulunsalar bile bu memurların sıklıkla hüküm giymediğine dikkat çekti.
Moscow Times | Rusya'da ortalama üzeri ölüm 422 bine ulaştı
Koronavirüs pandemisinden ağır etkilenen ülkelerden Rusya'da şubat ayında, geçmişteki şubat aylarının ortalamalarına göre neredeyse 30 bin daha fazla sayıda insan hayatını kaybetti. Bu verilere göre Rusya'da pandeminin başlangıcından Şubat 2021'in sonuna kadar yaklaşık 422 bin aşırı ölüm yaşandı.
Le Monde | Fransa’da yeni Koronavirüs takvimine uyulabilir mi?
Fransa, Koronavirüs salgını nedeniyle üçüncü defa ulusal karantinaya girerken hükûmetin bu süreçte atacağı adımlarla ilgili belirsizlik olduğu endişeleri yapıldı. Aşılama programının hızlanması beklenirken nüfusun yüzde 61’i hükûmetin açıkladığı takvime uyulmasını beklemediklerini söyledi. Çok sayıda sağlık çalışanı da Macron’un nisan ayının sonuna kadar yoğun bakım kapasitesini artırma açıklamasını gerçekçi bulmadıklarını söyledi.
Al Jazeera | Türkiye’de hükûmet eleştiren açıklama nedeniyle 10 emekli amirali gözaltına alındı
Türkiye’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak bildiri yayımlayan 103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alınması Al Jazeera’da yer buldu.