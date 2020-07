Dünya basınında bugün | ABD'de Koronavirüs Demokratlar'ı daha çok vurdu

T24 Dış Haberler

ABD basını yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal etkileri ilk sayfalara taşıdı. New York Times gazetesi, ülkedeki vaka yoğunluğunun Demokrat ve Cumhuriyetçilerin yaşadığı yerlere göre farklılık gösterdiğini manşete taşıdı. Washington Post ise, Covid-19 günlerinde çalışan işletmelerden biri olan et üretim tesislerinde önlemlere rağmen çıkan Covid-19 vakalarını gündeme aldı. Britanya'nın gündeminde ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen Başbakan Baş Danışmanı Dominic Cummings'in "Pişman değilim" açıklamaları yer aldı.

26 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Koronavirüs Demokratları vurdu

ABD’de kentler arasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka oranları değişiyor. New York Times’ın analizine göre ülkede Demokrat Parti seçmeninin yoğunlukta olduğu bölgelerde vaka yoğunlukları ve Covid-19 ölümleri daha fazla. Covid-19’un hasarının boyutları seçmenlerin yaşadığı bölgelere göre değiştiği için Demokratların ülkede ekonominin yeniden açılması, can kaybının 100 bine yaklaşması gibi durumlara yaklaşımı daha tepkili oldu. 2016 seçimlerinde Donald Trump’ın kazandığı bölgelerde enfekte oranları yüzde 27, can kaybı oranı ise yüzde 21 olarak belirlendi.

The Washington Post | Et endüstrisi üzerindeki yük artıyor

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde bir süre kapalı kaldıktan sonra açılan et üretim fabrikaları çalışanların güvenliğini sağlamak için ciddi harcamalar yaptı. Fabrikalarda tıbbi klinik, ücretli hastalık izni, esnek çalışma saatleri gibi yeni önlemlerle işe dönen fabrikalarda vaka çıkmaya devam ediyor. Washington Post’un analizi, bütün sektörlerde ekonominin yeniden açılmasının sanıldığı kadar kolay olmayacağını ortaya koydu.

The Wall Street Journal | Anma Günü bu yıl sanal ortama taşındı

ABD’de geçmiş savaşlarda hayatını kaybeden askerlerin anıldığı Anma Günü, bu yıl Koronavirüs nedeniyle sanal ortamda etkinliklerle gerçekleşti. ABD Donanma Korosu, sanal Anma Günü etkinliği için söyledi.

The Guardian | Cummings istifa etmeyi reddediyor: Pişman değilim

Sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifası istenen Başbakan Boris Johnson’ın baş danışmanı Dominic Cummings, yaptıklarından pişmanlık duymadığını açıkladı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Cummings, 27 Mart-14 Nisan tarihleri arasında ne yaptığını Başbakana anlattığını ve Johnson’ın kendisinden bunları kamuoyuna da açıklamasını istediğini belirterek olanları anlattı. Karısının ve kendisinin Covid-19 belirtileri gösterdiği için çocuklarına bakım sorununu çözmek üzere anne ve babasının evine gitme kararı aldığını belirtti. Gidişiyle ilgili Başbakanla konuşmamasının hata olduğunu kabul eden Cummings, koronavirüs testi olmadığını açıkladı.

Le Monde | Normalleşme adımları: Fransa’da hükûmetin karar haftası

Fransa’da hükûmet bu hafta ülkede Koronavirüs kısıtlamalarının hafiflemesinde ikinci dönemin neleri kapsayacağını anlatacak. Kısıtlamaların kalktığı 11 Mayıs’tan bugüne yaşanan gelişmeler de özetlenecek. Sağlık sisteminin de yeniden gözden geçirileceği belirtildi.