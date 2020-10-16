Dünya basınında bugün | ABD'de günlük vaka sayıları Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

T24 Dış Haberler

ABD'de günlük Koronavirüs vaka sayıları Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.İran’da polislerin gözaltındaki insanları dövdüğüne dair görüntülerin yayılmasından bir hafta sonra yargı, gözaltı, sorgu gibi süreçlerde işkence, güç kullanımını yasaklayan yeni tüzük yayımladı. Britanya’da hükûmetin belirlediği üç aşamalı Koronavirüs kısıtlaması sistemine bağlı olarak en sıkı kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde tepki artıyor.

16 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs kısıtlamalarına tepki: Kuzeyi kurbanlık koyun hâline getirmemeliyiz.

Britanya’da hükûmetin belirlediği üç aşamalı Koronavirüs kısıtlaması sistemine bağlı olarak en sıkı kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde tepki artıyor. İngiltere’nin kuzeybatısında belediye başkanları ve vekiller, “kısıtlamaların denendiği bölge olmayı” reddettiklerini açıkladı. Manchester Belediye Başkanı, “Bizden uzmanların bile emin olmadığı bir strateji yüzünden vatandaşların işlerini tehlikeye atmamızı istiyorlar” dedi.

The Independent | Breonna Taylor'ın annesı ırklar, Trump ve kızının mirası hakkında konuştu

ABD'yi ayağı kaldıran Breonna Taylor cinayetinde 3 polis memurunun suçlu bulunmamasından sonra adalet arayışına giren annesi Tamika Palmer, içinde bulundukları durumda kızı ve kendisinin birer aktivist olduğunu anlattı. Palmer, ablasının başına gelenden sonra 20 yaşındaki kızının da adalet arayışına girdiğini, gençliğini yaşayamadığını söyledi. Palmer, yaşadıkları olaydan sonra harekete geçerek başka insanların, özellikle siyahların başına gelmemesi için çabalayacağını söyledi.

The New York Times | ABD'de virus's vakaları üçüncü pikine doğru tırmanıyor

Wall Street Journal | ABD'de günlük vaka sayıları Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

ABD'de yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızı yaz sonunda düşmüşken, ülkede günlük vaka sayıları bir kez daha yükselmeye başladı. Çoğu eyalette virüsün yayılma oranının arttığına ve bazılarının da haftalık vaka sayısı rekoru kırdığına dikkat çeken NYT, bu sefer salgının en yoğun olduğu bölge Ortabatı eyaletleri ve kırsal kesimler olduğunu belirtti.

Günlük vaka sayılarının Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını yazan WSJ de halk sağlığı uzmanlarının bunu hükûmetin verdiği karışık mesajlara, hafifletilen önlemlere ve soğuk havanın insanları kapalı alanlara itmesine bağladığını aktardı.

Moscow Times | Seçim sonrası çıkan krizde Kırgızistan Başbakanı, cumhurbaşkanlığı güçlerini devraldı

Tartışmalı seçim sonuçlarının halkın sokağa çıkmasına yol açtığı Kırgızistan'da Başbakan Sadyr Japarov, mevcut görevini sürdüreceğini ancak cumhurbaşkanı yetkilerinin de kendisine devredildiğini belirtti.Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov dün istifa etmişti. Japarov tartışmalı seçimlerden sonra 14 Ekim'de başbakanlık koltuğunu devralmıştı.Ceenbekov istifa ettikten sonra meclis başkanı geçici cumhurbaşkanı olmayı kabul etmeyince yetkiyi devralan Japarov, "Cumhurbaşkanı ve başbakanın güçleri bana teslim edildi" dedi. Başbakanlık ofislerinin dışında destekçilerine seslenen Japarov, "Sizi zaferinizden sebep kutluyorum. Her şey planladığımız gibi gitti" diye konuştu.

Le Figaro | Sokağa çıkma yasağı saatinde yeni kurallar

Fransa’da artan yeni tip Koronavirüs vakaları nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararı hakkında detaylar belli oldu. Buna göre, 9 saatlik sokağa çıkma yasağı, Paris, Marsilya, Lyon, Lille, Saint-Etienne, Rouen, Toulouse, Grenoble ve Montpellier'de uygulanacak. 22 milyon insanın hayatını etkileyecek olan yasak, altı haftaya kadar uzatılabilecek.

Yasağa uymayanlara 135 euro para cezası kesilecek. Yine açıklanan sınırlamalar arasında, bir evde 6 kişiden fazla toplanmaması da yer alıyor.

Al Jazeera | İran’da yargı, ‘işkenceyi’ yasakladı

İran’da polislerin gözaltındaki insanları dövdüğüne dair görüntülerin yayılmasından bir hafta sonra yargı, gözaltı, sorgu gibi süreçlerde işkence, güç kullanımını yasaklayan yeni tüzük yayımladı. Yargı süreçlerinin şeffaf olması gerektiği vurgulanan açıklamada, gözaltına alınan kişinin güvende olduğunun temin edilmesi gerektiği vurgulandı. İran, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri tarafından hak ihlalleri nedeniyle sıkça suçlanıyor.