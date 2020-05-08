Dünya basınında bugün | ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın eski danışmanının davasını düşürüyor

T24 Dış Haberler

Britanya'da halkın bir bölümü, hükûmetin Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinin kontrolünü kaybettiğini düşünüyor. Britanya'da çoğu gazete ilk sayfasını İkinci Dünya Savaşı’nın bitişi ve Nazi İmparatorluğu’nun yıkılışının 75. yıldönümü olan 8 Mayıs Avrupa Zafer Günü’ne ayırdı. ABD'de geçen hafta 3.2 milyon kişi daha işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Yeni verilerle ABD'de son 7 haftada 33 milyondan fazla kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuş oldu. ABD Adalet Bakanlığı dün Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yöneltilen suçlamaları düşürmek için harekete geçti.

8 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da “hükûmet normalleşme sürecinin kontrolünü kaybetti” endişesi

Britanya’da hükûmetin Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesine ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı. Başbakanlık tarafından bu pazar normalleşme planlarının açıklanması beklenirken dün sızan bir belgeye bakılarak gelecek hafta için pek çok kısıtlamanın hafifleyeceği iddia edildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükûmetin pazar açıklayacağı adımların oldukça küçük olacağına dair ısrar etti. Bilim insanları Britanya’da Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesinin ikinci dalga tehlikesini körükleyeceğini savunuyor.

The Times | Yine karşılaşacağız

The Times gazetesinin ilk sayfasını İkinci Dünya Savaşı’nın bitişi ve Nazi İmparatorluğu’nun yıkılışının 75. yıldönümü olan 8 Mayıs Avrupa Zafer Günü’ne ayırdı. Kapakta “Yeniden karşılaşacağız” ifadeleri yer aldı.

New York Times | Çalışmaya dönüş işe dönüş anlamına gelmeyebilir

ABD'de Mart ayının başından bu yana işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 33 milyonu aştı. NYT, ABD ekonomisinin yakın geleceğinin sırtını Koronavirüs salgını sırasında açılacak sayılı şirkete dayalı olduğunu ifade etti. ABD Çalışma Bakanlığı geçen afta 3.2 milyon kişinin daha işsizlik başvurusunda bulunduğunu duyururken, bazı eyalet yetkilileri çalışan nüfusunun 4'te birinin işsiz olduğunu ifade etti. Uzmanlar, gerçek işsizlik sayısının önlemler kaldırılına kadar bilinemeyeceğini ifade etti.

The Washington Post | Adalet Bakanlığı Flynn davasını düşürmek için harekete geçti

ABD Adalet Bakanlığı dün Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yöneltilen suçlamaları düşürmek için harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nın hamlesini hukukçular ve Demokratlar sert bir şekilde eleştirerek, "Bakanlığın siyasi baskıya boyun eğdiğini" söyledi. Flynn, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesini soruşturan özel savcılık tarafından suçlu bulunan isimler arasındaydı ve FBI'ya soruşturma sırasında yalan söylediğini kabul etmişti. Trump, Adalet Bakanlığı'nın suçlamaları düşürmek için süreci başlatmasının ardından "karardan memnuniyet duyduğunu" söyledi.

Moscow Times | Moskova Belediye Başkanı virüse karşı kısıtlamaları 31 Mayıs'a kadar uzattı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'nın başkentinde vaka sayısında rekor artış görülmesinin ardından Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Sobyanin, "Kendini izole etme süreci 31 Mayıs'a kadar uzatılacak. Restoran, tiyatro ve spor alanlarını açmak için henüz çok erken" dedi. Moskova'da Koronavirüs önlemleri 30 Mart'tan bugüne yürürlükte.

Le Figaro | Kırmızı ve yeşil; ikiye bölünmüş bir Fransa

Fransa Başbakanı Edouard Phillipe, ülkede Koronavirüs önlemlerinin aşamalı olarak hafifleyeceği 11 Mayıs öncesi sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. Ülkede Koronavirüs vakalarının yoğunluğuna göre bölgeler kırmızı ve yeşil olarak ikiye ayrılacak ve önlemlerin nasıl kaldırılacağı buna göre belirlenecek.

Al Jazeera | Hindistan’da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine yürüyerek yola çıkan göçmen işçilere tren çarptı

Hindistan’da bir tren, raylarda uyuyan işçilere çarptı. Koronavirüs nedeniyle işlerini kaybeden ve yürüyerek eve dönmeye çalışan gruptaki 14 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da Mart ayında yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma yasağı kararı ve işlerin durmasının ardından binlerce işçi çalıştıkları şehirden yürüyerek memleketlerine dönmek zorunda kaldı.