Dünya basınında bugün | "AB, milyonlarca Koronavirüs aşısının Britanya’ya girmesini engelleyebilir"

T24 Dış Haberler

Brüksel’in Avrupa Birliği ülkelerindeki Koronavirüs aşısı sorunlarını çözme açıklamasının ardından Britanya’da milyonlarca Koronavirüs aşısının ülkeye girmesinin engelleneceği endişesi başladı. Britanya ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında aşı tedariğinde aksaklık üzerine bir gerilim oluşurken Britanya’nın eski başbakanı Tony Blair, Independent için yazdığı yazıda “Tüm ülkeler bir araya gelerek aşı dağıtımında küresel bir kapasite oluşturmalı” dedi. Washington Post, "Kapitol'de Trump'ın destekileri tarafından iç terör eylemleri gerçekleştirilebileceği endişeleri artarken" Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler arasındaki düşmanlığın üst seviyelere çıktığını söyledi.

29 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | AB, milyonlarca Koronavirüs aşısının Britanya’ya girmesini engelleyebilir

Brüksel’in Avrupa Birliği ülkelerindeki Koronavirüs aşısı sorunlarını çözme açıklamasının ardından Britanya’da milyonlarca Koronavirüs aşısının ülkeye girmesinin engelleneceği endişesi başladı. Pfizer ve BioNTech’in Belçika’daki fabrikasından aşıların ülkeye gelip gelmeyeceğine dair soru işaretleri Britanya’nın beklediği 40 milyon doza dair şüphe uyandırdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Michael Gove, parası ödenen aşıların ülkeye ulaşmasında bir aksaklık çıkmayacağını savundu.

The Independent | Eski Başbakan Tony Blair: Ülkeler aşı konusunda birlikte çalışmalı

Britanya ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında aşı tedariğinde aksaklık üzerine bir gerilim oluşurken Britanya’nın eski başbakanı Tony Blair, Independent için yazdığı yazıda “Tüm ülkeler bir araya gelerek aşı dağıtımında küresel bir kapasite oluşturmalı” dedi. “Virüs bu zamana kadar bizden daha akıllı davradı” diyen Blair, insanlığın aşının önüne geçmek için yeni bir yaklaşıp belirlemesi gerektiğini söyledi.

New York Times | Demokratlar, Cumhuriyetçilerin yardımı olsa da olmasa da ekonomik yardımı sağlamaya hazırlanıyor

Demokratlar, Cumhuriyetçileri es geçerek Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini Kongre'den geçirmesi planlıyor. NYT'nin aktardığına göre bu bir olasılık olsa da hükûmet yetkilileri ve Kongre'deki ılımlılar paketin iki partinin de desteğiyle geçmesini istiyor. Demokratlar ve hükûmet yetkilileri, paketi sadece kendi oylarıyla geçirecek süreci gelecek hafta başlatmayı planlıyor.

The Washington Post | Kapitol içindeki düşmanlık artıyor

WaPo, "Kapitol'de Trump'ın destekileri tarafından iç terör eylemleri gerçekleştirilebileceği endişeleri artarken" Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler arasındaki düşmanlığın üst seviyelere çıktığını söyledi. Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Düşman Temsilciler Meclis'nin içinde. Üyeler dışarıda olanlarla birlikte bu tehdit konusunda da endişeli" dedi.

Moscow Times | Navalni, pazar protestolarından öne tutuklu kalacak

Moskova'da bir mahkeme, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin şartlı tahliye şartlarını ihlal ettiği iddiası nedeniyle tutuklu yargılanması talebini onayladı. Bu vesileyle Navalni, pazar günü düzenlenecek protestolar sırasında da cezaevinde olacak.

Le Monde | Fransa’da hükûmet gençlerde depresyon sorunuyla karşı karşıya

Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, Koronavirüs’e karşı uygulanan kısıtlamaların şu anda virüsün yayılmasının yeterli kadar durdurmadığını söyledi. Fransa’da üçüncü ulusal karantina seçeneği netlik kazanmaya başlarken açılmayacak olan okullar ve eve kapanan öğrencilerin psikolojik durumuna ilişkin araştırmalar, depresyonun yaygınlaşmaya başladığını gösterdi. Hükûmet, kısıtlamalar kaynaklı depresyona karşı psikolojik yardım hizmetinin yaygınlaştırılması ihtimali üzerinde duruyor.

Al Jazeera | Britanya, dünyanın en yoğun uluslararası hattı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne uçuşları durdurdu

Britanya, Koronavirüs’ün mutasyonu nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne direk yolcu uçuşlarını gidiş dönüş durdurma kararı aldı. Dubai, Londra arası yol, uluslararası uçuşların en yoğunu olarak biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde binlerce Britanyalı expat yaşadığı ve aynı zamanda Orta Doğu ve Afrika’ya seyahat edenlerin bu hattı kullandığı belirtildi. Havayolu veri sağlayıcısı OAG’ın aktardığına göre, Ocak ayında Dubai-Londra arasında 190 bin 365 bilet alınmıştır.