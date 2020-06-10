Dünya basınında bugün | AB'den Libya çağrısı

T24 Dış Haberler

Polis tarafından gözaltındayken öldürülmesi ABD genelinde sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı dev protestolara yol açan siyah vatandaş George Floyd, memleketi Houston'da toprağa verildi. Ülkenin çeşitli şehirlerinde polis şiddetine karşı yenli önlemler alınıyor. Britanya'da eğitimin nasıl "normalleşeceği" merak konusu oldu. Avrupa Birliği, Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesi için çağrıda bulundu.

10 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmete çağrı: Eylüle kadar okulları hazırlamak için acil plan yapın

Britanya’da Covid-19 salgını nedeniyle kapanan akılların açılmasına ilişkin karışık açıklamalar hükûmetin eğitimde normalleşme stratejilerine ilişkin soru işareti doğurdu. Yaz tatili başlamadan açılacağı söylenen okullarla ilgili konuşan Eğitim Bakanı Gavin Williamson çocukları birbirinden uzak tutmanın zor olması nedeniyle bunun mümkün olamayabileceğini söyledi. Milletvekilleri hükûmete hızlı bir şekilde eğitimde normalleşme strateji belirlemesi, ek personel görevlendirmesi, dezavantajlı öğrenciler için özel yardımlarda bulunması için çağrı yapıyor.

The Times | Onlarca heykel daha köle tacirliği bağlantıları nedeniyle yıkılabilir

Britanya’daki ırkçılık karşıtı eylemlerde Bristol kentinde köle taciri Edward Colston’un heykelinin yıkılıp nehre atılmasının devamının gelmesi bekleniyor. Times gazetesinin 130 İşçi konseyine dayandırdığı habere göre konseyler İngiltere ve Galler’de köle tacirliği ve sömürgecilikle ilişkili heykellerin kaldırılması için görüşmeler yapıyor. Oxford Şehir Konseyi, Oxford Üniversitesi’ne bir mektup yazarak kampüsteki Cecil Rhodes heykelinin kaldırılmasını talep etti.

New York Times | Ölümü milyonları harekete geçiren bir Houston evladı

Polis tarafından gözaltındayken öldürülmesi ABD genelinde sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı dev protestolara yol açan siyah vatandaş George Floyd, memleketi Houston'da toprağa verildi. 4 saat süren cenaze töreni neredeyse tüm haber kanalları tarafından canlı yayınlandı. Törende Floyd'un yakınları ve bazı siyasetçiler konuşma yaptı. Cenazede ana konuşmayı yapan vatandaşlık hakları aktivisti papaz Al Sharpton, "Tanrı dışarıda bırakılan taşı aldı ve onu tüm dünyayı değiştirecek bir hareketin temel taşı yaptı" ifadelerini kullandı. Floyd'un cenaze töreninde yaklaşık 6 bin kişi açık duran altın rengi tabutun önünden geçerek saygılarını sundu. Tabut daha sonra bir at arabasıyla gömülmek üzere mezarlığa taşındı. At arabası geçerken iki sıra üniformalı Houston polisi selam durdu.

The Washington Post | Başkent polisine daha sıkı kontrol

ABD'de tarihi protestolar polis şiddetine dikkat çekerken Washington D.C. şehir konseyi oy birliğiyle polisin üzerindeki kontrolü sıkılaştıracak bir takım yeni düzenlemeler getirdi. ABD'nin başkentinin polis departmanın artık başka bir yerde "gücünü kötüye kullanmaktan" suçlu bulunmuş biri çalışamayacak, vatandaşa şiddet uygulayan polislerin isimleri ve vücut kamerası kayıtları hızlıca paylaşılacak. Şehir konseyi, disiplin sürecini de sendikaların elinden almaya çalışıyor.

Moscow Times | Rusya ve ABD nükleer görüşmelerine devam edecek ancak Çin süreci gölgeliyor

Rusya, bu ayın sonunda ABD ile yeni bir nükleer silahsızlanma anlaşması için masaya oturacaklarını doğrularken, Washington'un görüşmelere Çin'i de dahil etme ısrarının sürece zarar verebileceğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov ile ABD'li diplomat Marshall Billingslea, 5 Şubat 2021'de süresi dolacak New START (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) için 22 Hazrian'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da br araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini birçok silah kontrolü anlaşmasından çekerken, ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silah ateşleyici sayısını yarı yarıya kısıtlamayı kabul ettiği New Start'a yakın durmaya devam ediyor. Moscow Times'ın aktardığına göre Washington, yenilecek anlaşmaya Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor. Ryabkov bu konuyla iligili olarak Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, "Çin'i masaya oturtmamız mümkün mü sorusuna vereceğim açık ve net yanıt 'hayır' olur" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Şimdi ABD'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bu diyalogu Rusya'yla yapmaya değer görüyorlar mı, yoksa onlar için Çin yoksa anlaşma da yok mu?" diye konuştu.

Le Monde | Irksal eşitsizlik: ABD’nin uyanışı

ABD’de polisin diziyle boynuna bastırması sonucu ölen siyah vatandaş George Floyd, dün Houston’da cenaze töreniyle uğurlandı. Floyd’un ölümü ABD’de ırkçılık ve polis şiddetine dur demek için başlayan protestolara neden oldu. ABD’de gündem siyahlara yönelik şiddet oldu.

Al Jazeera | AB’den Libya’daki taraflara yabancı güçleri çekme çağrısı

Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell Libya’daki iç savaşın taraflarına tüm askeri faaliyetleri durdurma ve barış görüşmeleri yapma çağrısında bulundu. AB’nin ortak açıklamasında Libya’daki taraflardan bütün dış güçleri ve askeri ekipmanları çekmesi talep edildi.