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Dünya

Dünya basınında 12 Eylül kararı: Türkiye tarihinde bir dönem kapandı

New York Times: 12 Eylül davası kararı Erdoğan'ın askerin siyaset üstündeki etkisini kırmak için yürüttüğü çabalar açısından sembolik bir öneme sahip

20 Haziran 2014 14:28

12 Eylül davasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'ya müebbet hapis cezası verilmesi dünya basınında da yankı buldu.

İşte dünya basınından öne çıkan haberler:

Financial Times: Türk mahkemesi 1980 darbesi nedeniyle 97 yaşındaki eski cumhurbaşkanını müebbet hapis cezasına çarptırdı. Böylece Türkiye tarihindeki bir dönem kapandı. Müebbet cezası verilenler yaşları nedeniyle hapse girmeyecek gibi. Ancak karar bu yüzyıla kadar askerin siyasetin ana aktörü olduğu bir ülke için tarihi bir değişimi simgeliyor. 

Guardian: Türkiye'deki 1980 darbesinde 50 kişi idam edildi, yaklaşık 600 bin kişi tutukladı. 12 Eylül Türk modern tarihinin en acımasız darbesiydi. Dava, hükümetin askerin siyasete karışma geleneğine son verme girişimi olarak görülüyor. 

BBC: Türkiye'de mahkeme 1980 darbesinin hayattaki iki mimarı olan Kenan Evren (97) ve Tahsin Şahinkaya'ya (89) müebbet hapis cezası verdi. Davada temyiz yolu açık. Evren, darbe sonrasında idam edilen, tutuklanan ve kaybolanlarla ilgili hiçbir zaman "pişmanlık" belirtmemişti. 

New York Times: Türkiye'de on yıllardır siyaset üzerinde askerin dominantlığının simgesi olan Kenan Evren'e 1980 darbesinden dolayı müebbet hapis cezası verildi. Karar Başbakan Erdoğan'ın askerin siyaset üstündeki etkisini kırmak için yürüttüğü çabalar açısından sembolik bir öneme sahip.

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