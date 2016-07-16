Dünya basını TSK'nın yönetime el koymasını böyle gördü

Başbakan Binali Yıldırım'ın kalkışma olarak tanımladığı gelişmeyi yabancı ajanslar son dakika gelişmesi olarak duyurdu.
Reuters Haber Ajansı ilk olarak İstanbul'daki köprülerin ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Daha sonra Başkent Ankara'dan silah sesleri gediği belirtildi. Ardından Başkent üzerinde askeri uçak ve helikopterin alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Atatürk Havalimanı'nda tüm uçuşlar İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri nedeniyle durduruldu.
Associated Press Haber Ajansı da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.
AP, Askeri jetlerin ve helikopterlerin alçaktan uçtuğunu duyurdu, öte yandan askerin köprülerden geçişi engellediğini duyurdu.
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