T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Dünya basını TSK'nın yönetime el koymasını böyle gördü

Alman Bild gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasını "darbe girişimi" olarak okurlarına duyurdu.

16 Temmuz 2016 02:38

Başbakan Binali Yıldırım'ın kalkışma olarak tanımladığı gelişmeyi yabancı ajanslar son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Reuters Haber Ajansı ilk olarak İstanbul'daki köprülerin ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Daha sonra Başkent Ankara'dan silah sesleri gediği belirtildi. Ardından Başkent üzerinde askeri uçak ve helikopterin alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda tüm uçuşlar İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri nedeniyle durduruldu.

Associated Press Haber Ajansı da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

AP, Askeri jetlerin ve helikopterlerin alçaktan uçtuğunu duyurdu, öte yandan askerin köprülerden geçişi engellediğini duyurdu.

Bild Gazetesi: “Türkiye’de darbe girişimi”

 

ETİKETLER

dış basındarbetskapreuters

İlgili Haberler

Başbakan Yıldırım: Bu bir kalkışmadır, henüz darbe değildir; en ağır ceza verilecektir!

Yıldırım, asker içerisinde kısmi bir yapılanmanın darbe girişiminde bulunduğunu açıkladı

Cuntacı askerler: Cumhurbaşkanı gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde; Yurtta Sulh Konseyi ülke yönetimine el koydu!

"Tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ederiz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24