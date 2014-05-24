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Dünya

Dünya basını Okmeydanı'nı nasıl gördü?

Okmeydanı'nda çıkan olaylar sırasında 2 kişinin hayatını kaybetmesi dünya basınının gündeminin ilk sıralarında yer aldı

24 Mayıs 2014 14:31

İstanbul Okmedyanı'nda Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz'ın ölümlerine neden olan olaylar dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının ilk gündemleri oldu. İngiliz Guardıan gazetesi “İstanbul’daki çatışmalar iki kişiyi de öldürdü” başlığıyla yer verdiği haberde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın polisi savunmaya geçtiğini belirtti. Gazete, Okmeydanı’ndaki olayların Gezi protestolarını yeniden hareketlendireceği korkusunu ekledi yorumunda bulundu.

Gonca Yağız’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Dünya basınında öne çıkan Okmeydanı haberleri şöyle:

 

BBC: İstanbul'daki çatışmalarda iki kişi öldü 

 

İngiliz yayın kuruluşu BBC, "İstanbul'daki çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti" başlığını kullandığı haberinde, Okmeydanı'nda polis ile protestocular arasındaki çatışmada iki kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. 

 

Guardıan: İstanbul'daki çatışmalar 2 kişiyi de öldürdü 

 

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian ise haberi çatışmalar sırasında ikinci kişinin hayatını kaybetmesiyle duyururken, Başbakan Erdoğan'ın polisi savunmaya geçtiğini yazdı.  Gazete, Okmeydanı'ndaki görüntülerin üzerinden neredeyse bir yıl geçen Gezi Protestoları'nı yeniden hareketlendireceği korkusu eklediği yorumunu yaptı. 

 

 

 

Wall Street Journal: İstanbul'daki çatışmalar iki ölü bıraktı 

 

Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, geçen yılki Gezi protestolarının yıldönümü yaklaşırken İstanbul'da tansiyonun yükseldiğini söyledi. 

 

Deutsche Welle: İstanbul'daki şiddetli çatışmalar sonucu iki kişi öldü 

 

Alman basın yayın kuruluşu Deutsche Welle, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan Okmeydanı'ndaki olayların geçen yıl Gezi Parkı'nda başlayan protestolarını yıldönüme yakın bir zamanda çıktığını belirtti. 

 

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