Dünya basını: Erdoğan'ın geleceği oylanıyor

T24 - İtalyan gazeteleri Türkiye'deki referanduma büyük ilgi gösteriyor. Tüm gazetelerin dış muhabirleri Ankara ve İstanbul'da.



İtalya'nın bütün önde gelen gazeteleri, Türkiyedeki referanduma büyük ilgi gösteriyor. Gazetelerin tamamı dış politika muhabirlerini Türkiye'ye göndererek tam sayfa haber hazırlattı. Bu haberlerden bazıları şöyle:



La Repubblica gazetesi, Orhan Pamuk'un bir cümlesini manşet yaparak konuya tam sayfa yer verdi. Pamuk’un 'Askerlerle darbe riski var, Türkiye anayasası değiştirilmeli' cümlesi tırnak içinde verilmiş. Alt başlıkta yine Pamuk'un 'Ordunun gücünü azaltmak için evet oyu vereceğim' cümlesine yer verilmiş.



Marco Ansaldo imzalı haberde Pamuk, Türkiye'de gerçekleşen darbelerin ‘yazarların hapse atıldığı, rejim karşıtlarının hapiste işkence gördüğü,entellektuellerin takip altına alındığı dönemler’ olduğunu vurguluyor ve ‘evet’ oyunun mevcut hükümeti desteklemek anlamına gelmediğini, anayasanın pek çok bölümünün değışmesi gerektiğini söylüyor.



Referendumdan evet oyu çıkacağını düşünen Pamuk bu sonucun Türkiye için büyük değişimlere yol açmayacağını ancak değişimlerin küçük adımlarla gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor.



Pamuk sözlerine “Benim için bugün en önemli şey, Türkıye'de daha fazla demokrasi olması, herkesin ne devletten ne de darbelerden korkmadan özgürce fikrini ifade edebileceği açık bır toplum olması” diyerek son vermiş.



'Sonuç Erdoğan'ın geleceğini belirleyecek'



Corriere Della Sera gazetesinin İstanbul'a yolladığı muhabiriyse 'Sonuç Erdoğan'ın geleceğini belirleyecek' başlığını atarak tam sayfa bir analiz yaptığı yazıda İlter Turan ile bir söyleşiye yer ayırmış.



Turan “Özgürlüklerin genişletilmesine evet ama savcıları kısıtlamaya dikkat' ifadelerini kullanmış. Turan yargının bağımsızlığına dokunulmasından ileri gelen endişelerini belirtmiş.



CHP'nin kampanyasının özünde 'Hayır dersen ülke, evet dersen Erdoğan kurtulacak' fikrinin yattığını yazan gazete Erdoğan'ın bütün kartlarını referendum için oynadığını belirtmiş. Gazete ayrıca referendumda oylanacak maddeleri açıklamış ve alt başlıkta "Erdoğan yargıyı kontrol etmeyi amaçlıyor" cümlesini kullanmış.



La Stampa gazetesinin yine İstanbul'dan geçtiği haberde tam sayfa bir analiz yer alıyor. Başlık 'Erdoğan askerlere karşı, anayasaya kafa tutuyor'. Bruksel ve ABD'nin hükümete destek verdiğini yazan gazete 'hayır' oylarının üstün gelmesinin ülke ekonomisine vereceği zararlarına dikkat çekerek ülkeye sermaye girişlerinin azalacağını, Erdoğan'ın İran politikası başta olmak üzere dış politikada değişime gitmeye zorlanacağını iddia ediyor.



Zehirli atmosfer



Seçim kampanyasının çok zehirli bir atmosferde geçtiğini yazan gazete 'evet' oylarını yüzde 5 gibi az bir farkla üstün geleceğinin düşünüldüğünü yazmış.



Il Sole 24 (il sole ventikuatro) gazetesi, İtalyan iş adamları ve sanayiciler derneğinin (Tüsiad muadili) yayın organı ve Avrupa'nın en çok satan ekonomi gazetesi. Gazete, referandumun Türkiye için hayati bır sınav niteliği taşıdığına dikkat çekerek Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'yi Avrupa'ya yakınlaştıracağını yazıyor.



Türklerin AB'nin yavaş tavrı karşısında bıkkın olduğuna dikkat çeken gazete 'hayır' sonucu çıkmasının, artık uluslararası arenada ön saflarda yer aldığı Avrupa tarafından da kabul edilen bir Türkiye'nin Brüksel başta olmak üzere dış dünyada sorun yaratacağını iddia ediyor.



