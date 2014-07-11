Dünya basını Cüneyt Çakır'ın performansı hakkında ne dedi?

Kariyerinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la birlikte genel itibariyle başarılı bir performasn sergileyen Cüneyt Çakır, dünya basınında takdir edildi.

Arjantin’in, Hollanda’yı normal ve uzatma süresi golsüz sona eren mücadelenin penaltı atışlarında mağlup ettiği yarı final karşılaşmasında düdük çalan Çakır, oğan Babacan’dan tam 40 yıl sonra bu arenada görev alan ilk Türk hakem oldu. Çakır’la ilgili olarak İtalyan ve İngiliz basını övgü dolu sözler kullandı.

'Oldukça başarılıydı'

La Gazzetta dello Sport, “Zorlu maçta Çakır kartlarını az kullandı. Ancak konuşulacak bir hataya imza atmadı”, Corriere dello Sport, “Çakır karşılaşmayı problemsiz yönetti. Yardımcılarının kaldırdığı bayraklar da, oldukça başarılıydı” ve Tuttospor’ta da, “Böylesine zorlu bir mücadelede Cüneyt Çakır, hemen hemen hiç hata yapmadı” ifadelerini kullandı.

3 maçta 12 sarı kart

Kupada daha önce gruplardaki Brezilya-Meksika ve Cezayir-Rusya sınavlarında görev alan 37 yaşındaki Çakır için, İngiliz basınından Daily Mail,“Futbolcularla olumlu diyalog içinde olan Çakır, hatasıza yakın bir yönetim sergiledi” derken, Hollanda’dan De Telegraaf, “Başarılı kararları vardı. Tek eksiği, sert faullerde fazla kartına başvurmadı” ifadesini kullandı.

3 maçta 12 kez sarı kartına başvuran Türk hakem, Brezilya’daki organizasyondan kazancının yaklaşık 40 bin Euro olduğu öğrenildi. Bu arada Çakır’ın maçını, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yanı sıra babası eski hakem Serdar Çakır da takip etti.