Dünya basını 'balyoz'u böyle verdi

T24 - 'Balyoz' darbe iddiaları ve yaşanan gözaltılara ilişkin dış basındandan da yorumlar gelmeye başladı.BBC, 'laik milliyetçi kurumlar ile AKP arasındaki güç mücadelesi' göndermesi yaptı.



'Balyoz' darbe iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde çok sayıda komutanın gözaltı alınması yurt dışında da yankılandı.



Gözaltıları değerlerdiren BBC, 'Balyoz' ve 'Ergenekon' iddiaları arasında benzerlik bulunduğunu belirtirken, "Birçok Türk, bu vakaları, Türkiye'nin laik milliyetçi kurumları ile iktidardaki AKP arasında devam eden güç mücadelesinin son aşaması olarak değerlendiriyor" dedi.



İngiliz yayın kurumu BBC, 'Balyoz' darbe iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde yapılan son gözaltılarına dikkat çekerek komplo kapsamında camilerin bombalanması ve hükümetin istikrasızlaştırılması gibi eylemlerin öngörüldüğünü iddia edildiğini kaydetti.



Buna karşın Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, Türkiye'de darbelerin geçmişte kaldığında ısrar ederek iddiaları reddettiğini belirten BBC, 'Balyoz' ve 'Ergenekon' darbe iddialarının benzediğine işaret etti.



BBC, 'Ergenekon' davalarında düzinelerce kişinin yargılandığını belirterek, "Birçok Türk, bu vakaları Türkiye'nin laik milliyetçi kurumları ile iktidardaki AK Parti arasında devam eden güç mücadelesinin son aşaması olarak değerlendiriyor" dedi.



Habere şöyle devam edildi:



"Kökleri siyasi İslam'da olan AKP, bazı milliyetçilerce katı laik Türkiye'yi bir İslamcı devlete dönüştürmeye yönelik gizli planları olmakla suçlanıyor. Hükümet ise, bu iddiaları reddediyor ve niyeti, Türkiye'yi modernize etmek ve Avrupa Birliği'ne yakınlaştırmak olduğunu söylüyor."





İtalya'da manşetlerde



Öte yandan İtalyan basını, Ergenekon davası ve Balyoz planı gibi iddialar konusunu manşetlerine taşıdı.



Corriere della Sera, gün içerisinde yaşananları, "Türkiye'de hükümete karşı darbe komplosu, 40 gözaltı" başlığıyla manşete taşıdı. Gazete, planla hükümeti devirmenin hedeflendiği iddiasına dikkati çekerek, "Gözaltına alınanlar arasında, eski hava kuvvetleri komutanı ve eski deniz kuvvetleri komutanı da dahil olmak üzere üst düzey 17 general de var" ifadesine yer verdi.





"Darbe bertaraf edildi"



La Repubblica gazetesi operasyonun Başbakan Erdoğan'ın İspanya ziyareti sırasında düzenlendiğine değinerek, "Türkiye'de askeri darbe bertaraf edildi. Erdoğan: 40'ı aşkın kişi gözaltına alındı" başlığını kullandı.



La Stampa gazetesi "Türkiye'de hükümet-ordu arasında gerilim" başlığını kullanırken, İtalya'nın ulusal haber ajansı Ansa da haber portalında konuyu manşete taşıyarak, "Türkiye'de darbe iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerlerin yanı sıra emekli generaller de var" ifadesini kullandı.



Haberlerde, gözaltına alınan kişilerin Ergenekon diye nitelenen yapılanmayla bağlantılı oldukları iddiasına da yer verildi.





