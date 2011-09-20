Dünya barışı için İstanbul'a merkez

T24

Finlandiya Dışişleri Bakanı Erkki Tumioja ile birlikte BM üyesi 25 ülke, BM ve bölgesel kuruluşların katıldığı toplantı sonrası, Davutoğlu ve Tumioja basın toplantısı düzenledi.Davutoğlu burada, İstanbul'da 'Arabuluculuk Merkezi' kurulması konusunda teklifte bulunduklarını söyledi.Toplantıya Finlandiya ile birlikte eşbaşkanlık yaptıklarını söyleyen Davutoğlu, Finlandiya ile bu arabuluculuk girişimini geçen sene New York'ta başlattıklarını anımsattı.Bu girişimin BM Genel Kurulunda arabuluculuk konusunda kabul edilen kararın ardından bir BM girişimi haline geldiğini söyleyen Davutoğlu, bugünkü toplantıda ''kapasitenin güçlendirilmesi, arabuluculuk faaliyetlerinin eşgüdümü, sivil toplum ve özellikle kadınların arabulucuğa katılımı'' konularının tartışıldığını ifade etti.Davutoğlu, bu kapsamda bölgesel "workshop"lar, konferanslar düzenleme ve İstanbul'da ''Arabuluculuk Merkezi'' kurma konusunda yaratıcı tekliflerde bulunulduğunu söyledi.Davutoğlu Türkiye ve Finlandiya olarak beraber çalışmaya devam edeceklerini ve bir eylem planı hazırlayacaklarını belirtti.Finlandiya Dışişleri Bakanı Erkki Tumioja da son derece geniş katılımlı ve yararlı bir toplantı yaptıklarını, BM'nin bu kapsamda merkezi rolü olduğunu, kendilerinin de bir rapor hazırlayarak tüm önerilerini BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunacaklarını söyledi.Tumioja, bu kapsamda ne gibi somut hedefleri olduğunun sorulması üzerine BM Genel Kuruluna ikinci bir karar tasarısı sunma üzerinde çalışacaklarını ve Genel Sekreterle sürekli iletişim halinde olacaklarını, girişiminin somut sonuçlarının hemen görünmeyeceğini, asıl amacının dünyadaki ihtilafların çözümüne katkıda bulunmak olduğunu sözlerine ekledi.