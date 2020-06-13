Dünya Barış Endeksi: Türkiye, dünyada 150'nci; Avrupa'da sonuncu

Dünya genelinde 163 ülkenin barışçıllık seviyesini ölçen 2020 Küresel Barış Endeksi araştırması, dünya genelinde barışın azaldığını gösterirken, Türkiye'nin 150'nci sırada yer aldığını ortaya koydu.

Ülkelerdeki barış seviyesini ölçmek için 23 faktörün değerlendirdiği araştırmada bu etkenler, "Toplumsal Güvenlik", "İç ve Dış Çatışmalar" ve "Askerileşme" olarak üç ana başlık altında incelendi. Euronews'in haberine göre; 2020 Küresel Barış Endeksi, salgına rağmen son bir yılda ortalama barışçıllığın yüzde 0,34 azaldığını gösterdi.

İzlanda, 2008 yılından bu yana listenin başındaki yerini korurken arkasında Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka geldi. Barışın en az bulunduğu ülke ise Afganistan oldu. Listenin sonunda ayrıca Suriye, Irak, Güney Sudan ve Yemen de yer aldı.

Türkiye Avrupa'da sonuncu

Listede 150'nci sırada bulunan Türkiye, Kuzey Kore'nin üstünde Venezuela'nın altında yer aldı. Türkiye aynı zamanda en az barışçıl 25 ülke içindeki tek Avrupa devleti olarak kaydedildi.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara sınırlarını kapatmayacağı kararı hatırlatılan raporda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi rakiplerine baskı uygulamaya devam etti, bu da politik istikrar ve politik terör faktörlerinin kötüleşmesine neden oldu" ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca Türkiye'deki tutukluluk oranının bir yılda yüzde 8,3 artarak 100 bin kişi başına 318'den 344'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.