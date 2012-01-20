-Dünya Bankası: ''Türkiye, eğitime erişimi artırdı'' ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Dünya Bankasının hazırladığı ''Türkiye'de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliği Artırmak: Zorluklar ve Seçenekler'' raporuna göre, Türkiye'nin son 10 yılda eğitime erişimi önemli ölçüde arttırdığı, ancak kalite ve eşitlikte aşılmayı bekleyen bazı zorlukların bulunduğu bildirildi. Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Türkiye'de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliği Artırmak: Zorluklar ve Seçenekler'' raporuna göre, Türkiye'nin son 10 yılda eğitime erişimi önemli ölçüde arttırdığı, ancak kalite ve eşitlikte aşılmayı bekleyen bazı zorlukların bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin eğitim sisteminin şu anda ülkenin büyüme ve rekabetçilik isteklerine cevap verebilmesi amacıyla eğitim sisteminde kalitenin yükseltilmesi zorluğuyla karşı karşıya bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, eğitim sisteminin, diğer OECD ülkelerine göre daha yaygın olduğu görülen eğitim fırsatlarındaki eşitsizlik derecesini tersine çevirmesi gerektiği kaydedildi. Erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması, öğretmen havuzunun kalitesinin yükseltilmesi, daha etkin ve adil bir finansman sisteminin geliştirilmesi ve hesap verebilirlik bilgilerinin sunumunun ve kullanımının güçlendirilmesinin Türkiye'nin temel eğitim sisteminin kalitesini ve eşitliğini iyileştirmeye başlamasına yardımcı olabilecek dört stratejik hedefi oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, yeni raporun Türkiye'deki temel eğitim sisteminin bu dört alanın her birindeki performansının bir analizini ve karşılaştırmasını sunduğu bildirildi. Uluslararası kanıtlar ve spesifik politika seçeneklerinin tartışıldığının belirtildiği açıklamada, raporda yer verilen başlıca sonuçlar ve politika önerilerinden bazıları şöyle: ''Erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması: Erken çocukluk gelişimi, gelecekteki öğrenme için önemli uzun vadeli faydalar sağlar ve öğrencilerin okula başarılı öğrenme için gerekli yetenekler ile başlamalarına yardımcı olur. Türkiye'de kapsama seviyesi düşük olduğundan ve eşitsizlikler bulunduğundan dolayı, Hükümet daha fazla ilköğretim öncesi eğitime duyulan ihtiyacın farkına vararak evrensel anaokulu eğitimine ulaşmak amacıyla bir kampanya başlatmıştır. Bu girişimin öncelikle en dezavantajlı bölgeleri hedeflemeye çalışması, kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla özel sektör ile güçlerin birleştirilmesi ve erken çocukluk eğitiminin faydaları ve önemi hakkında çok kapsamlı bir tanıtım kampanyası ile birlikte yürütülmesi halinde bu övgüyü hak eden girişim azami getiri sağlayabilir. Öğretmen havuzunun kalitesinin yükseltilmesi: Öğrencilerin öğrenme sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olmada kaliteli öğretmenler en önemli faktördür, ve bu sebeple eğitim sisteminin beL kemiğini oluştururlar. Türkiye'de öğretim kalitesi uluslararası standartlara göre düşüktür ve yüksek orandaki genç nüfus ve ülke çapında okullaşmayı arttırma çabaları sebebiyle artan öğretmen talebi bu durumu daha da zorlaştırmaktadır. Türkiye'nin daha yüksek kaliteli bir öğretmen havuzuna sahip olabilmek için odaklanmaya başlayabileceği üç alan, destek ve hesap verebilirliğin gerekli olduğu staj yılları, öğretmenlik mesleğine yönelik teşvikler (parasal ve parasal olmayan) ve öğretmen eğitim tarzı (hizmet öncesi ve hizmet içi) ile stratejilerinin uyumlaştırılması.