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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan İSMEP'e ek kredi İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 16:42

-Dünya Bankası'ndan İSMEP'e ek kredi İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesine (İSMEP) Dünya Bankası'ndan 109 milyon 800 bin avro tutarında ek kredi sağlanmasına ilişkin anlaşma imzalandı. İSMEP'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından gerçekleştirilmekte olan proje için sağlanan ek kredi, İstanbul'daki muhtemel bir depreme karşı kamu binalarının güçlendirilmesi ile acil durum hazırlık faaliyetlerinin finansmanı için kullanılacak. Ek krediyle okulların, hastanelerin, kamu binalarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılması; afet gönüllülük sisteminin oluşturulması, halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları ile afetlere ilk müdahalede bulunan kurumların teknik kapasitelerinin artırılması planlanıyor.

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