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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan dere ıslahına destek

Dünya Bankası, derelerin ıslahı için uygulamaya konulan altyapı projesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklıktan onur duyduğunu bildirdi.

16 Eylül 2009 03:00

Dünya Bankası, İstanbul'da izinsiz derelerin ıslahı ve temizlenmesi amacıyla uygulamaya konulan altyapı projesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklık yapmaktan onur duyduğunu bildirdi.

Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projenin toplam maliyetinin 336,15 milyon ABD doları olduğu ve Dünya Bankası kredi kullandırımlarının kısa sürede başlanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Proje kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle hassas görülen derelerin ıslahı bulunmaktadır. Projenin uygulanması, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel gibi gelecekte meydana gelebilecek olası sellerde can kaybı, fiziksel hasar ve mali kayıpların azaltılmasına yardımcı olacaktır. Proje ayrıca, seçilen altyapı tesislerinin güçlendirilmesi ve acil durum müdahale eğitimlerinin geliştirilmesi yoluyla gelecekte meydana gelebilecek olası depremlerin etkisinin azaltılmasına da katkıda bulunacaktır.”

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