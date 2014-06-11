Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Türkiye'de dün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4.3 ile beklentileri aşarken Dünya Bankası'ndan sürpriz Türkiye büyüme tahmini geldi. Banka Türkiye büyüme tahminini 2014 için yüzde 3.5'ten yüzde 2.4'e düşürdü.

Dünya Bankası, ABD'deki sert kış koşulları ve Ukrayna'daki kriz nedeniyle küresel büyüme tahminlerini düşürürken, Türkiye ekonomisine dair 2016'ya kadar olan büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etti.

Dünya Bankası tarafından bugün yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için bu yıl yüzde 3.5 olan gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 2.4'e indirildi.

Kuruluş GSYH için 2015 büyüme tahminini yüzde 3.9'dan yüzde 3.5'e, 2016 büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 3.9'a düşürdü.

Dünya Bankası küresel ekonomi için büyüme tahminini ise bu yıl için yüzde 3.2'den yüzde 2.8'e indirdi.