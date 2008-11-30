Dünya Bankası: Türkiye'de KOBİ'lere daha çok kredi vereceğiz

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, dünyada yaşanan ekonomik krizin gelişmekte olan ülke ekonomilerini vuracağını belirterek, Dünya Bankası olarak Türkiye'de KOBİ'lere verecekleri kredileri artıracaklarını bildirdi.



Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın (UCLG) Hilton Convention Center'de devam eden ''Dünya Konseyi ve Dünya Yönetim Kurulu 2008 Yılı Toplantısı'' kapsamında, küresel finansal krizin yerel yönetimler üzerindeki etkilerinin tartışıldığı ''Belediye başkanları siyasal tartışma oturumu'' gerçekleştirildi.



Oturumda konuşan Zachau, ekonomik krizin herkesi küresel olarak etkilediğini, bankaların, iş yerlerinin kapandığını, çalışanların işsiz kaldığını, mağazaların satışlarının yarı yarıya düştüğünü, emlak fiyatlarının gerilediğini ve krizin seçim sonuçlarını da etkilediğini kaydetti.

Zachau, ''İnsanlar endişe içinde. Suç oranının artamaya başladığına şahit oluyoruz'' diye konuştu.



Buna karşın dünya ekonomisinde ciddi bir küçülme beklemediklerini, çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri dünya ekonomisinde küçülme görülmediğini ifade eden Zachau, ancak belirsizliklerin olduğunu, ileriye yönelik beklentilerin hızla değiştiğini ifade etti.



Zachau, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ciddi yavaşlama olacağını, bazılarında ciddi, bazılarında daha yavaş büyüme gerçekleşeceğini ve ortalama yüzde 4'lük bir büyüme sağlanmasını öngördüklerini söyledi.



''Dış finansmana bağlı ülkeler''



Krizin süresi ve derinliğinin şimdiden belirlenemediğini ifade eden Zachau, ''Dış finansmana bağlı olan ülkelerde krizin etkileri daha ağır olacak. Çünkü dış finansman bulma imkanı zor olacak. Gelişmekte olan ülkelerin belediyeleri ciddi maliyetlerle karşılaşacak. Kredi maliyetleri yükselecek. Dünya ticaretinde yüzde 2-2,5 küçülme bekliyoruz. Son 20-25 yılda ilk kez böyle bir daralma bekliyoruz'' diye konuştu.



Zachau, ihracata dayalı ekonomik yapısı olan kentlerin krizden çok daha fazla etkileneceklerini, özellikle otomotiv sektörünün ağırlıkta bulunduğu Bursa'nın buna örnek olduğunu söyledi.



Krizle birlikte sosyal sorunların da artacağını, özellikle kentlerde yaşayan yoksul insanların bundan daha fazla etkileneceğini ifade eden Zachau, ''Türkiye'de inşallah böyle şeyler olmaz ama bekleyip göreceğiz'' dedi.

Zachau, altyapı yatırımlarının uzun vadeli büyüme için hayati önemde olduğunu belirterek, Türkiye'ye ''Altyapı yatırımlarını ihmal etmeyin, verimli yatırımlara yönelin'' önerisinde bulundu.



''Ekonomik kriz, gelişmekte olan ülke ekonomilerini vuracak'' diyen Zachau, Dünya Bankası olarak orta gelir grubundaki ülkelere kredi desteği vereceklerini ve 2009, 2010 ve 2011 için yılda 30 milyar dolar kapasiteleri bulunduğunu belirtti.



Ulrıch Zachau, kendilerine getirilen projelere destek de vereceklerini kaydederek, ''Türkiye'de KOBİ'lere vereceğimiz kredileri artıracağız. Özel sektöre destek vereceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapanlara kredi desteği sağlayacağız. Belediyelere de yatırımları için destek verilecek'' dedi.



Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe



Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe de, küresel ekonomik krizin son derece ciddi olduğunu ve kent halklarına sancılı etkileri olacağını kaydetti.



Ulusal hükümetlerin yerel yönetimlere karşı tepkili olduklarını, yerel yönetimlere finansman aktarmak istemediklerini ifade eden Delanoe, Fransa'da yerel yönetimlerin kamu yatırımlarının yüzde 73'ünü finanse ettiğini belirtti.



Delanoe, krize cevap verebilmek için yerel yönetimlerin ellerinde araçların olması gerektiğini söyledi.



Dünyada yerel yönetimlerin tümünün kredi bulma zorluklarıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Delanoe, UCLG'nin yerel yönetimlere bilgi aktarabilmesi için bir veri tabanının oluşturulması ve somut öneriler getirmesi gerektiğini, o zaman büyük projeler için kredi sağlamanın daha kolay olacağını kaydetti.



''İstanbul’da yatırımlar durdurulamaz''



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Kadir Topbaş da, Türkiye ekonomisinin yüzde 43'ünün, ihracatın yüzde 60-65'inin de İstanbul'dan yapıldığını, böyle bir şehirde yatırımların durdurulamayacağını söyledi.



Kredi bulma konusunda yerel yönetimlerin rahat olması ve Dünya Bankasının yerel yönetimleri desteklemesi gerektiğini ifade eden Topbaş, tabanda oluşacak bir çöküntünün yukarıya doğru olumsuz etkisinin olacağını, bu nedenle mutlaka ekonominin canlı tutulması gerektiğini kaydetti.



Toplantıda Afrika ülkelerinden yerel yönetimler adına söz alan bazı belediye başkanları da, Afrika'daki 250 milyon Afrikalı'nın fakirlik ve kötü yaşam koşullarıyla mücadele için 177 milyar dolar gerektiğini, ancak küresel ekonomik krizin durumu daha da kötüleştireceğini dile getirdi.



Belediye Başkanları, Dünya Bankası'nın yanı sıra UCLG'nin de bu konuda somut adımlar atmasını istedi.

