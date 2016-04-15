Dünya Bankası: Küresel ekonomide ABD ve Hindistan dışında çok fazla parlak nokta yok

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, küresel ekonominin zor bir dönemde ciddi sorunlarla yüzleştiğini belirterek, "Küresel ekonomide şu an ABD ve Hindistan dışında çok fazla parlak nokta yok. Avrupa, Japonya ve yükselen piyasa ekonomilerinde zayıflık sürüyor. Rusya ve Brezilya yine negatif büyüme yaşayacak. Bu yılki küresel büyüme beklentimizi yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e çektik" dedi.

BusinessHT'nin haberine göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenleyen Kim, konuşmasında, küresel ekonominin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün yaklaşık 700 milyon insan aşırı yoksulluk sınırında yaşıyor. Bu rakam, son 15 yılda 1 milyardan fazla azaldı ancak zayıflayan global ekonomi, aşırı yoksulluğu 2030 itibarıyla sonlandırma girişimlerimizi tehdit ediyor. Küresel ekonomide şu an ABD ve Hindistan dışında çok fazla parlak nokta yok. Avrupa, Japonya ve yükselen piyasa ekonomilerinde zayıflık sürüyor. Rusya ve Brezilya yine negatif büyüme yaşayacak. Bu yılki küresel büyüme beklentimizi yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e çektik".

Yavaşlayan küresel ekonomide ayrıca zor sorunlarla mücadele etmek zorunda kalındığını anlatan Kim, bunları yerlerinden zorla edilen mülteciler, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar olarak sıraladı.

Kim, bu üç başlığın küresel ekonomi için çok önemli etkileri olduğunun altını çizerek, Dünya Bankasının hizmetlerine her zamankiden daha fazla ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kim ayrıca, Dünya Bankasının dün Asya Altyapı Yatırım Bankası ile ortak finansman anlaşması imzaladığını bildirdi.

"Vergi kaçırma sır değildi"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kim, Panama belgeleriyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Bu faaliyetler sır değildi, bu tür şeyler olduğunu biliyorduk. Fakat şunu vurgulamak istiyorum, vergiler kaçırılmasının, hükümetlerin varlıkları çalınıp vergi cennetlerine aktarılmasının, yoksulluğu bitirme ve refahı yükseltme misyonumuza muazzam derecede olumsuz etkileri var. Bu yüzden bu konuda çok endişeliyiz ve vergi kaçakçılığıyla aktif olarak mücadele ediyoruz".

"Mülteci krizinin maliyeti yılda 20 milyar doları aşıyor"

Kim, bir başka soru üzerine mülteci krizinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm küresel ekonomi için önemli bir sorun olduğunu ve bunun tüm dünyaya yayılmamasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Mülteci krizinin finansal maliyeti üzerine bir soru üzerine Kim, "Mülteci krizi için harcanan paranın toplamı olağanüstü derecede artış gösterdi. Kesin meblağı bilmek zor ancak yılda 20 milyarı aşıyor'' değerlendirmesini yaptı.

"Sınırların kapatılması endişe verici"

Dünya Bankası Grubu Başkanı Kim, son dönemde ortaya çıkan milliyetçi ve korumacı politik söylemlerin durumu daha da kötüleştirebileceğine dikkati çekerek, "Şu anki politik ortamın sınırların kapatılması ve ticaretin durdurulması gibi aşırılıklara doğru ilerlemesinden gerçekten büyük endişe duyuyorum" ifadesini kullandı.