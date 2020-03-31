Dünya Bankası: Koronavirüs sadece Asya'da 25-35 milyon kişiyi yoksulluğa mahkûm edecek

Dünya Bankası, Koronavirüs’ün kitlesel yoksulluğa neden olacağı uyarısında bulundu.



Banka, geçimini salgından doğrudan etkilenen sektörlerden sağlayanların en fazla etkilenecek kesim olduğunu belirtti.



Dünya Bankası’na göre Tayland ve Pasifik Adaları’nda turizm, Vietnam ve Kamboçya’da ise imalat sanayinde çalışanlar bu grupta yer alıyor.



Dünya Bankası’nın iyimser senaryosunda, sadece Asya’da 24 milyon insanın Koronavirüs nedeniyle yoksulluğa mahkûm olacak. Kötümser senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise bu rakam 35 milyona çıkacak.