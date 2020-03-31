T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya Bankası: Koronavirüs sadece Asya'da 25-35 milyon kişiyi yoksulluğa mahkûm edecek

31 Mart 2020 12:38

Dünya Bankası, Koronavirüs’ün kitlesel yoksulluğa neden olacağı uyarısında bulundu.

Banka, geçimini salgından doğrudan etkilenen sektörlerden sağlayanların en fazla etkilenecek kesim olduğunu belirtti.

Dünya Bankası’na göre Tayland ve Pasifik Adaları’nda turizm, Vietnam ve Kamboçya’da ise imalat sanayinde çalışanlar bu grupta yer alıyor.

Dünya Bankası’nın iyimser senaryosunda, sadece Asya’da 24 milyon insanın Koronavirüs nedeniyle yoksulluğa mahkûm olacak. Kötümser senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise bu rakam 35 milyona çıkacak.

ETİKETLER

Koronavirüsdünya bankasıekonomiyoksulluk2020
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24