-DÜNYA BANKASI GIDA FİYATLARI KONUSUNDA UYARDI WASHINGTON (A.A) - 15.02.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, küresel gıda fiyatlarının tehlikeli bir düzeye yükseldiğini söyledi. Banka tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre Zoellick, fiyatlardaki bu artışın milyonlarca kişiyi yoksulluğa itebileceğini, siyasal istikrarsızlıkları körükleyebileceğini belirtti. Zoellick, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki halkların, gelirlerinin yarıya kadarını gıdaya harcamalarından ötürü, bu yükselişten en çok etkilenecek kesim olduğunu belirtti. Zoellick, gıda fiyatlarındaki artışın sürmesinin beklendiğini, ihracat yasakları ve iklim koşulları gibi nedenlerin kısmen bunun nedenleri olduğunu kaydetti. Dünya Bankası raporlarına göre küresel gıda fiyatları geçen yıl yüzde 29 artarak, hemen hemen 2008'deki rekor düzeyine ulaştı. Dünya Bankası hesaplamalarına göre mısır, buğday gibi gıda fiyatlarındaki artış, Haziran ayından beri 44 milyon kişinin daha en yoksullar arasına eklenmesine yol açtı.