Dünya Bankası, Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesine karşı

Dünya Bankası, ilaç sektöründe yeniliği engelleyeceği endişesiyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarında fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesine karşı olduğunu duyurdu.

Euronews'in haberine göre; Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, "Bu sektördeki inovasyonu ve Ar-Ge'yi azaltma riski taşıdığı için bunu (DTÖ'nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın (TRIPS) kurallarından feragati) desteklemiyoruz" dedi.

Malpass'ın açıklaması, Avrupa Birliği'nin (AB) Covid-19 aşılarının daha etkili şekilde dağıtılması için fikri mülkiyet haklarından feragati içermeyen ve ABD'nin de desteklediği bir planı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) sunmasının ardından geldi.

Zengin ülkelere aşı bağışı çağrısını yineledi

Öte yandan Malpass zengin ülkelere ellerindeki fazla aşı dozlarını mümkün olduğunca çabuk gelişmekte olan ülkelere bağışlama çağrılarını yineledi.

Dünya Bankası, 2021 için yüzde 5,6'ya ve 2022 için yüzde 4,3'e yükseltilen küresel büyüme tahminlerinin, gelişmekte olan ülkelerde aşıların hızlandırılması halinde daha yüksek olabileceğini de duyurdu.

ABD yönetimi, mayıs ayında aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine destek vermişti.