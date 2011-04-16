-DÜNYA BANKASI BÜYÜME BEKLİYOR WASHINGTON (A.A) - 16.04.2011 - Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya'da gelişmekte olan ülkelerin tamamında bu yıl büyüme beklendiğini, ancak gıda ve enerji fiyatlarının artmasının bazı ülkeleri daha kırılgan hale getireceğini bildirdi. IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki duruma ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji ve Operasyonlar Direktörü Theodore Ahlers, bölgedeki birçok ülkenin, 2008 ve 2009'da ekonomilerindeki keskin düşüşlerin ardından 2010 yılında büyümeye geri döndüğüne dikkati çekerek, bu yıl da bölgedeki bütün ülkelerin büyümesinin beklendiğini söyledi. Ancak yine de 2010 yılında bölgenin yüzde 4,5 civarında kalan yıllık büyüme oranının, diğer bölgelerin çok altında kaldığını belirten Ahlers, 2011-2013 yıllarına ilişkin tahminlerin de bölgenin büyüme oranlarında az miktar daha güçlü bir performansın görüleceğini ortaya koyduğunu bildirdi. Ahlers, artan gıda ve enerji fiyatlarının ise Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 5,3 milyon civarındaki kişinin daha yoksulluğa sürüklenmesine neden olabileceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Ekonomik İdaresi ve Yoksullukla Mücadele Direktörü Yvonne Tsikata da artan enerji ve gıda fiyatlarının Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Tacikistan gibi birçok ithalatçı ülkelerin kırılganlıklarına yenisini eklediğine işaret etti. Tsikata, buna karşın, dünya petrolünün yüzde 15'ini üreten Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya'nın büyüme ile cari hesap ve mali dengesini artıran yüksek fiyatlardan yarar sağladığını bildirdi. -''EN FAZLA YOKSULLUK KIRGIZİSTAN'DA''- Bölgede gıda ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle en fazla yoksulluğun yüzde 11 oranla Kırgızistan'da yaşanması bekleniyor. Kırgızistan'ı yüzde 9 oranıyla Ermenistan ve Gürcistan takip ediyor. Toplantıda, ülkelerin yoksullukla mücadelede sosyal yardımlara ağırlık vermesi, tarımsal üretimin artırılması ve fiyat kontrolü ile ticaret kısıtlamalarından kaçınılması önerisinde bulunuldu. Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını azaltma yolları aramaları ve yatırımlarını tekrar gözden geçirmeleri de tavsiye edildi. Buna göre, gıda ve enerji fiyatları enflasyonu, bölgedeki düşük gelirli ülkeler arasında en üst düzeyde. Bu açıdan da Kırgızistan birinci sırayı alıyor. Bölgedeki birçok ülkenin, küresel ekonomik kriz nedeniyle hala düşük ücret ve işsizlik sorunuyla mücadele ettiğine de dikkat çekiliyor.