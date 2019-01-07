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Ekonomi

Dünya Bankası Başkanı Yong, istifa edecek

Kore doğumlu Amerikan vatandaşı Jim Yong Kim, 2012'den beri Dünya Bankası başkanlığı görevini sürdürüyor

07 Ocak 2019 23:16

Reuters, Dünya Bankası'nın şu anki başkanı Jim Yong, kuruluşun yönetim kuruluna 1 Şubat'ta görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Yong'un istifa kararı sonrasında bir açıklama yayınlayan Dünya Bankası, 1 Şubat tarihinden sonra Kristalina Georgieva'nın geçici süreyle başkanlık görevini üstleneceğini duyurdu.

Görev süresi 2022 yılında dolacak olan Jim Yong'un bu kararı almasının arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.

Kore doğumlu Amerikan vatandaşı Jim Yong Kim, 2012'den beri Dünya Bankası başkanlığı görevini sürdürüyor.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kristalina Georgieva'nın 1 Şubat tarihinden sonra geçici süreyle başkanlık görevini üstleneceği duyuruldu.

Ötey yandan Dünya Bankası, Jim Yong'un 1 Şubat tarihinde istifa etme kararını doğruladı.

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