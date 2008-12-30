Dünya ayağa kalktı, İsrail hâlâ vuruyor

İsrail savaş uçaklarının bu sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişinin ölmesiyle, cumartesiden bu yana Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 375'i buldu.Filistinlilerin ilkyardım yetkilisi Muaviye Abu Hasaneyn, İsrail jetlerinin özellikle bakanlık ve güvenlik binalarına yönelik son taarruzlarında 10 kişinin ölümü ve 40 kadar kişinin yaralanmasıyla, cumartesiden bu yana yaralananların 1690 olduğunu belirtti.Hamas kaynakları, son gece taarruzunda Gazze kentindeki başbakanlık, savunma, dışişleri ve maliye bakanlıkları ile daha önce vurulan İslam Üniversitesi ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın el Fetih örgütüne bağlı bir kulübün hedeflendiğini söylerken, yeni saldırıların Filistin topraklarından İsrail'e yeni roket saldırısı düzenlenmesini engellemediğini kaydetti.Bu arada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına da tüm dünyadan tepki yağıyor., New York'ta yaptığı açıklamada, şiddetin artmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "İsrail ve Hamas şiddet eylemlerini durdurmalı ve derhal ateşkes ilan etmeli" dedi.Genel Sekreter Ban, Arap liderleri de şiddeti durdurmak için hemen harekete geçmeye çağırdı.İsrail'in saldırısıtarafındankınanırken, İslam Konferansı Teşkilatı'nın (İKT) dönem başkanı,, İsrail'in "kabul edilemez" saldırılarının, Hamas'ınr oket atmasıyla açıklanamayacağını bildirdi.İsrail'in Gazze Şeridi'nde "orantısız güç" kullandığı saldırılarını kınayarak, taraflardan şiddeti bir an önce durdurmalarını istedi.Öte yandan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail Büyükelçiliği önünde dün akşam düzenlenen gösteride çıkan olaylar sonrasında polis 7 kişiyi gözaltına aldı. İsrail'in saldırılarını protesto için düzenlenen gösterilere polise göre 600, organizatörlere göreyse 3 - 4 bin kişi katıldı.İsrail ordusu da, Gazze Şeridi yakınındaki bir üsse yönelik dün akşam düzenlenen havan topu saldırısında 1 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi.İsrail ordu sözcüsü, Gazze Şeridi yakınındaki üsse isabet eden havan mermisinin 1 İsrail askerinin ölümüne neden olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas örgütüne yönelik saldırılarını başlattığı cumartesiden bu yana Filistinlilerin ateşinde ölen İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi.