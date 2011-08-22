-Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonası, 27 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'nin Daegu kentinde yapılacak. 9 gün sürecek şampiyonada, bayanlar ve erkeklerde 200'den fazla ülkeden 2000'den fazla atlet madalya mücadelesi verecek. 10 bin 500 yetkili ve gönüllünün görev yapacağı şampiyonayı, Daegu Stadı'nda 500 bin kişi izleyecek. Şampiyona, 2002 Dünya Kupası'nda bazı maçlara ev sahipliği yapan 66 bin 420 kişi kapasiteli Daegu Stadyumu'nda düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek, Dünya üçüncüsü olduğu maç da Daegu'da oynanmıştı. Türkiye'yi 21 atletin temsil edeceği şampiyonaya, ABD 129, Almanya 74, Büyük Britanya 67, Jamaika 51, İspanya 48, Fransa 46, İtalya 33 atletle katılıyor. -Bolt'un 100 ve 200 metrede geçilmesi zor- Şampiyonaya birçok isim unvanını korumak amacıyla gelirken, bazı atletler de ilk kez madalya elde etmek için mücadele edecek. 100 ve 200 metrede dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı Usain Bolt, şampiyonaya unvanını korumak için katılan isimler arasında yer alıyor. Bu branşta yarışacak diğer atletlerin ünlü sprinteri yakalamaları çok olası gözükmüyor. 100 metrede 9.58, 200 metrede 19.19 ile dünya rekorlarını elinde bulunduran Bolt, yine de sezonun en iyi derecesine sahip değil. Yılın en iyi derecesi 9.78 ile Bolt'un vatandaşı Asafa Powell'a ait ve sadece 100 metre ve 4x100 metrede yarışacak Powell da ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Bu mesafelerde sürpriz yapabilecek isimler arasında ABD şampiyonu ve olimpiyat 3'üncüsü Walter Dix de bulunuyor. 100 ve 200 metre bayanlarda da ABD ve Jamaikalı atletlerin madalya için büyük mücadele vermesi bekleniyor.Bu dalda ABD'nin 100 metre şampiyonu Carmelita Jeter ve 200 metrede 2 kez olimpiyat şampiyonu olan Jamaikalı Veronica Campbell-Brown favoriler arasında gösteriliyor. Jeter'in henüz dünya şampiyonluğu bulunmazken, Campbell-Brown 2007'de bu unvanı kazanmıştı. İki atletin 100 metrede son 2 mücadelesinde Campbell-Brown galip çıkmıştı, ancak Jeter 10.64 (2009) ile tarihin en hızlı 2. bayan sporcusu unvanını taşıyor. 200 metrede ise ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak Campbell-Brown ve Monaco'da geçen ayki şampiyonada 22.20 ile zafer kazanan Jeter'in karşısında çok güçlü bir rakip bulunuyor. Son 3 dünya şampiyonasında bu dalda altın madalyanın sahibi olan ABD'li Allyson Felix, bu dalda 4. kez üst üste şampiyon olarak benzersiz bir başarı yakalamaya çalışacak. Bayanlarda 100 metre ve 200 metrede dünya rekorları 10.49 ve 21.34 ile ABD'li Florence Griffith-Joyner'a ait. Bu rekorları 1988'de kıran Joyner 1998'de 38 yaşında ölmüştü. -Erkekler 800 metrede Rudisha ve Kaki karşı karşıya- Erkekler 800 metrede her ikisi de 22 yaşındaki Kenyalı David Rudisha ve Sudanlı Ebubekir Kaki favoriler arasında. Rudisha, 1:41.01 ile dünya rekorunu elinde bulundururken, 2 kez Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaki, bu sezon 1:42.23 ile tarihin en iyi 5. derecesini yaptı. İki atlet de şu ana kadar salon dışında dünya şampiyonu olamadı. Birbirleriyle mücadele ettikleri müsabakalarda Kaki'nin 5-4 üstünlüğü bulunsa da son 3 yarışta Rudisha kazanan isim oldu. -Engelli yarışlar- Erkekler 110 metre engelli yarışı, tarihin bu dalda en hızlı 3 adamı Kübalı Dayron Robles (12.87), Çinli Liu Xiang (12.88) ve ABD'li David Oliver'in (12.89) mücadelesi nedeniyle şampiyonanın en heyecanlı müsabakası olmaya aday. Bu dalda sürpriz yapabilecek isimler arasında ABD'li Jason Richardson gösteriliyor. Erkekler 110 metre engellide dünya rekoru, 12.87 ile Kübalı Dayron Robles'a ait. Bayanlar 100 metre engellide de kesin bir favori gösterilemiyor. Olimpiyat ikincisi Avustralyalı Sally Pearson ve 3 ABD'li Kellie Wells, Danielle Caruthers ve Dawn Harper bu branşta ipi göğüsleyebilecek isimler arasında yer alıyor. -Bayrak yarışlarında gözler ABD ile Jamaika'da- Bayrak yarışlarında ABD ile Jamaika'nın şampiyonluk için kıyasıya mücadele etmesi bekleniyor. Jamaika, 4x100 metre bayrak yarışında hem bayanlar hem erkeklerde şampiyon unvanını korumak için Daegu'ya geliyor. Erkeklerde 4x100 metrede 37.10 ile dünya rekorunu elinde bulunduran Jamaika'da Asafa Powell ve Usain Bolt gibi isimlerin bulunması ibreyi biraz Karayip temsilcisinin lehine döndürüyor. ABD'nin 4x100'de yarışacak takımında ise Trell Kimmons, Justin Gatlin ve Walter Dix gibi sprinterler yer alıyor. ABD kadrosunda Tyson Gay sakatlığı nedeniyle yer almıyor. Bayanlarda da 4x100 metrede Osaka 2007'deki gibi ABD-Jamaika mücadelesi bekleniyor. Osaka'da ABD takımı Jamaika'nın 0.03 saniye önünde ipi göğüslemiş, gözler iki takımın Pekin 2008 olimpiyatlarındaki mücadelesine çevrilmişti. Pekin'de elemelerde iki takım da bayrağı düşürüp diskalifiye olunca, Rusya finalde altın madalyanın sahibi olmuştu.