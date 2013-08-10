Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

14.Dünya Atletizm Şampiyonası Rusya'nın başkenti Moskova'da başlıyor. 18 Ağustos'a kadar devam edecek olan yarışlara Türkiye, 5'i kadın 5'i erkek 10 atletle katılıyor.

14. Dünya Atletizm Şampiyonası yarın Rusya’da başlıyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen organizasyon 18 Ağustos’a kadar devam edecek ve kadınlar ve erkeklerde toplam 26 branşa ev sahipliği yapacak.

Luzhniki Stadı’nda düzenlenecek yarışlara Türkiye, 5’i kadın 5’i erkek olmak üzere 10 atletle katılıyor. Şampiyonada 206 ülkeden 868’i kadın toplam bin 974 atlet mücadele edecek.





Madalya umutlarımız

Kenya asıllı atletler İlham Tanui Özbilen, Polat Kemboi Arıkan ve Tarık langat Akdağ, Türkiye'nin madalya umutları arasında yer alıyor. 2011 yılında Türk vatandaşlığına geçen atletlerden Özbilen'in, geçen yıl İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dünya salon Şampiyonası'nda bin 500 metrede gümüş madalyası bulunuyor. Özbilen son olarak Mersin'de yapılan Akdeniz Oyunları'nda 800 ve bin 500 metrelerde altın madalya kazanmıştı. Polat Kemboi Arıkan ise geçen yıl Finlandiya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 10 bin metrede altın, 5 bin metrede ise bronz madalya elde etti. Arıkan'ın ayrıca Akdeniz Oyunları'nda da 10 bin metrede birinciliği bulunuyor. Tarık Langat Akdağ da Finlandiya'da 3 bin metre engelli branşında ikinci olmuştu.

Avan kendini gösterecek

2009 Pescara ve Mersin Akdeniz Oyunları'nın altın madalyalı ciritcisi Fatih Avan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya kazanan Burcu Ayhan Yüksel, bu yıl Avrupa Gençler Şampiyonası'nın altın madalyalı güllecisi Emel Dereli de performansı merakla beklenen atletler arasında yer alıyor.

Yarışacak atletlerimiz ve branşları şöyle:





Kadınlar

Bin 500 metrede Tuğba Koyuncu

Maratonda Sultan Haydar ve Ümmü Kiraz

Yüksek atlamada Burcu Yüksel

Gülle atmada Emel Dereli



Erkekler

Bin 500 metre İlham Tanui Özbilen

10 bin metrede Polat Kemboi Arıkan

3 bin metre engellide Tarık Langat Akdağ,

Disk atmada Ercüment Olgundeniz

Cirit atmada Fatih Avan