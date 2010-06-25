'Dünya artık İtalya'sız dönecek'

T24 - Dünya Kupası F Grubu'ndaki kritik maçta Slovakya, İtalya'yı 3-2 yenerek, 2. tura çıktı. Son dünya şampiyonunu evine gönderen gollerin 2'si Ankaragücülü Vittek'ten geldi.



Radikal gazetesi spor yazarı Bener Onar kupa maçlarını şöyle (25 Haziran 2010) değerlendirdi:



Ve 'Son şampiyon' da veda etti. Slovakya'ya 3-2 mağlup olan İtalya, kupanın en büyük sürprizine imza attı ve Güney Afrika'ya 'Arrivederci' dedi. Slovakları galibiyete Ankaragüçlü Vittek (2) ve Kopunek'in golleri taşıdı.



Maç öncesi İtalya Teknik Direktörü Marcelo Lippi’nin “Bu takım iyi sonuçlar almaya başlarsa hiç şaşırmayın. Atları yarış bittikten sonra değerlendirmek gerekir” demişti. İlk yarıya bakınca ‘Azzuri’nin bırakın piste ayak basmayı, padoktan bile çıkacak gücünün olmadığını gördük.



Lippi, ilk iki ayakta görev verdiği jokeylerinden Claudio Marchisio ve Alberto Gilardino’yu kulübeye çekerken yerlerine Gennaro Gattuso ve Antonio di Natale’yi koymuş. Bu ikiliden Gattuso’nun ikinci yarının başında çıkması, İtalyanların içinde bulunduğu durumu özetliyordu. İlk yarıda Slovakya ne yaptığını bilir görüntüdeydi. Zaten Yeni Zelanda maçında o saçma golü yemeseler, hem Paraguay, hem de İtalya karşısına daha farklı çıkacaklardı. Düne dönersek 6. dakikada Ankaragüçlü Robert Vittek’in kafa pasında, sahadaki Serie A patentli oyunculardan biri olan Marek Hamsik kötü vurdu. Güney’in Napoli’sinde oynayan kaptan golü atsa, Kuzey Birliği Partisi Genel Başkanı Umberto Bossi’ye de öpücük yollayacaktı!





‘70 Finali’nden sonra ilk kez üç gol yedi



Slovakya’nın golü bulacağı çok belliydi doğrusu. 26’da Kucka’nın güzel pasında Vittek tek vuruşla skoru değiştirdi: 1-0. Uzatmaların ikinci dakikasında yine Kucka’nın gelişine 25 metreden şutu görülmeye değerdi. İkinci yarıda İtalyanlar iki kritik pozisyon yakaladı: 56’da Di Natale karşı karşıya kaçırdı. 67’de Quagliarella’nın şutunda Skrtel çizgi içinden ya da dışından topu çevirdi, hakem orta çizgiyi göstermedi. Onca kameraya rağmen net bir açıdan biz de göremedik.



İyi kapanan Slovakya, 69’da Miroslav Stoch’la bir kontra buldu. ‘Taze Fenerbahçeli’, Fabio Cannavaro’yu terse yatırmak yerine cepheden bir şut tercih etti. Dört dakika sonra Vittek sağdan gelen ortaya ayağına koyup yine bitiriciliğini gösterdi: 2-0. İtalyanların pes etmeyeceğini biliyordum. 81’de Iaquinta-Quagliarella müthiş paslaşmasından sonra Di Natale boş kaleye tıkladı: 2-1. 85’te Quagliarella’nın golü milimetrik bir ofsayt bayrağıyla sayılmadı. 89’da Kopunek, ‘İtalyan işi’ olmayan bir hatayı değerlendirip taçtan gelen topu aşırtmayla skoru 3-1’e getirdi. Bütün turnuva yatan İtalya uzatmalarda coştu. 90+2’de Quagliarella müthiş bir aşırtmayla turnuvanın en güzel golünü attı: 3-2. 90+5’te Pepe bomboş durumda topu dışarı atınca son şampiyon Afrika’ya ‘Arrivederci’ dedi.





