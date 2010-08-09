Dünya afetler karşısında çaresiz

T24 - Pakistan’ı 15 gündür etkisi altına alan ve hâlâ devam eden şiddetli yağışlar Pencap Ovası’nda 450 kilometre uzunluğunda, 35 ila 50 kilometre genişliğinde bir içdeniz meydana getirdi. 1500’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel nedeniyle sadece Pencap’ta 5 binden fazla köy sular altında kaldı. Hindistan’daki selde ise ölü sayısı 132’ye çıktı. Avrupa’da da seller 10 can aldı, onlarca kişi kayboldu.











İKİNCİ ÇERNOBİL TEHLİKESİ KAPIDA / RUSYA





ALMANYA SELLERLE BOĞUŞUYOR





RUSYA'YI KURAKLIK VURDU



Pakistan’ı 15 gündür etkisi altına alan ve hâlâ devam eden şiddetli yağışlar ülkenin kuzeyinden güneyine doğru ilerlerken Pakistanlı yetkililer 1500’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle baş edebilmek için NATO’dan yardım istedi. NATO, üye ve ortak ülkelerin önerdiği desteğin koordinasyonunda yardımcı olacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton da Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani’yi telefonla arayarak ülkesinin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Pakistanlı yetkililer yardım çağrılarında bulunurken selin teslim aldığı Pencap ve Sind eyaletlerinden kaçış sürüyor.

Felaket bölgesini havadan görüntüleyen Anadolu Ajansı (AA), İndus nehrini besleyen 5 akarsudan yükselen su baskınının kapladığı alanın Pencap Ovası’nda 450 kilometre uzunluğunda, 35 ila 50 kilometre genişliğinde bir iç deniz meydana getirdiğini bildirdi. Sadece Pencap’ta 5 binden fazla köy sular altında kaldı.

Hindistan’ın Cammu Keşmir eyaletinin dağlık bölgelerini vuran sel felaketinde ölü sayısı 132’ye çıkarken 400 kişi hâlâ kayıp. Himalayalar ile çevrili bölgede bulunan 2000 dolayında turist için özel uçak seferleri ayarlamaya çalıştığı belirtildi. Çin’in güneybatısındaki Gansu eyaletinde ise şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle 127 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 bin kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Avrupa da sele teslim

Asya’yı sulara gömen yağışlar Avrupa’yı da teslim aldı. Polonya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nde meydana gelen sellerden ötürü 10 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu. Binlerce kişinin de evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.