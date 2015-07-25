Dünya 2.0'ın Dünya'dan farkı ne?

Gezegenin büyüklüğü, bizimkine benzer bir Güneş'inin olması ve yörünge süresi başlıca benzerlikler.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dünya'ya 1400 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-452b ile ilgili bazı veriler şöyle:

Nasa yeni keşfedilen, "Dünya’nın büyük kuzeni" dediği gezegene "Earth 2.0" (Dünya 2.0) adını verdi. Kepler-452b ise yeni gezegenin daha teknik adı. Bu ad, onu keşfeden Kepler teleskobundan geliyor.

Gerçekten dünyaya benziyor mu?

Oxford Üniversitesi’nden Suzanne Aigrain’e göre evet. Aigrain "Özelliklerine bakınca, Kepler-452b bugüne kadar karşılaştığım Dünya’ya en benzeyen gezegen" diyor.

Uzay fizikçisi Martin Archer ise şunları söylüyor: "Evet nihayet, Dünya’ya inanılmaz şekilde benzeyen bir gezegen bulduk. Bu gezegenin Dünya'dan yüzde 60 daha büyük olduğunu biliyoruz."

Kepler-452b’nin de güneşi var mı?

Sayılır. Yörüngesinde döndüğü yıldızla arasındaki mesafe, Dünya’yla Güneş arasındaki mesafeye yakın.

Bu yıldız, Güneş’le aynı grupta

Büyüklüğü ve parlaklığı hemen hemen aynı olsa da, Kepler-452b'nin yörüngesinde dolaştığı yıldız Güneş’ten 1,5 milyar yıl daha yaşlı.

Yörüngedeki yolculuk ne kadar sürüyor?

365 gün değil. Ama yakın: 385 gün. Yani dünyanın yörüngede dolanma süresinden yüzde beş daha fazla.

Yapısı Dünya’nınkiyle aynı mı?

Bilim insanları öyle olduğuna inanıyor. Ama bunun için daha fazla araştırma gerekiyor. Sonuçta yeni gezegen 1000 ışık yılı uzakta. Gerçekten yüzeyinde kayalıklar varsa, yeni gezegende hâlâ aktif volkanlar da olabilir. Yeni gezegenin yerçekim gücünün Dünya’dakinden kabaca iki kat fazla olduğu düşünülüyor.

Yeni gezegende hayat var mı?

NASA, Kepler-452b’de yaşamın var olması için "ciddi oranda zaman ve elverişli ortam olduğuna" inanıyor. Bir NASA uzmanı, "Bu yıldızdan gelen güneş ışınları Güneş’ten gelen ışınlara çok benziyor. Bu yüzden tıpkı Dünya’daki gibi, bu gezegendeki bitkiler de fotosentez yapabilir" diyor.