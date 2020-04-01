"Dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınavını veriyor"

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Koronavirüs salgınının dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yüz yüze kaldığı "en büyük test" olduğunu ifade etti.

Salı günü yayımlanan bir raporda Guterres, "Covid-19, BM'nin kurulmasından bu yana karşı karşıya kaldığımız en büyük sınav" dedi. BM, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden kısa süre sonra kurulmuştu.

"Bu kriz, dünyanın lider ekonomilerinden koordineli, kararlı, herkesi dahil eden ve girişimci politikalar gerektiriyor" diyen Guterres, güçlü ekonomilerin yoksul ülkelere yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Guterres, "Bu bir sağlık krizinden fazlası. Bu bir insani kriz. Covid-19, toplumların çekirdeğine saldırıyor" dedi.

BM Genel Sekreteri, salgının sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak için "dünyanın iş birliği yapması gerektiğini" yazdı. Guterres, orta ve düşük gelirli ülkelerin krizle mücadele edebilmesi için bir fon başlattığını da ifade etti.

Birleşmiş Milletler, 1945'te 2.Dünya Savaşı'nın bitmesinden hemen sonra, ülkeler arasında iş birliğini arttırmak ve yeni savaşları önlemek için kurulmuştu. BM'nin şu anda 193 üye ülkesi bulunuyor.